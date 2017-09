Maduro declaró el minimalismo como "enemigo mortal de la revolución"

"Al minimalismo lo declaro el enemigo mortal de la revolución bolivariana, el minimalismo como expresión del burocratismo, como expresión del conformismo, como expresión de una enfermedad del alma, que no puede entrar en el alma de la revolución porque la revolución es motivación", dijo el gobernante.



Maduro dio esta declaración en cadena obligatoria de radio y televisión desde el palacio presidencial de Miraflores, donde dio indicaciones a ministros y funcionarios para que "no hagan lo mínimo" y se planteen los "objetivos máximos".



"No podemos quedarnos en la agenda minimalista (...) eso es contrarrevolucionario. Yo voy más allá, el minimalismo es contrarrevolucionario porque mata la revolución desde adentro, la ahoga, la asfixia desde adentro", apuntó.



También aseguró que su predecesor y mentor, el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), "siempre" le decía: "El minimalismo es uno de los males más grandes que el burocratismo expresa en la revolución".



El presidente empleó el término - que mundialmente se usa en referencia a la tendencia estética a eliminar lo superfluo - como bandera de su discurso para estimular el "avance de la revolución" con más trabajo.