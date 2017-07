Maduro dice a EEUU que no acepta amenazas y pide a Trump que rectifique

EFE

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que envió un mensaje a su par estadounidense, Donald Trump, en el que le pide que "rectifique" la política hacia su país al tiempo que le advierte que no acepta "amenazas".



"¿Podemos hablar? Sí, pero sin amenazas, porque mandan mensajes los funcionarios del Departamento de Estado, 'las cosas están mal y pudieran estar peor', como amenazando, guárdense sus amenazas, tráguense sus amenazas", dijo Maduro desde un acto con simpatizantes chavistas en Caracas.



Reiteró que su Gobierno está "preparado" para tener una "nueva etapa" en las relaciones con Estados Unidos pero con base "en el respeto absoluto".



"Yo le he enviado un mensaje al presidente Donald Trump, sé que ha cometido errores ya en la política internacional, pero no cometa el error que está cometiendo con América Latina y El Caribe, contra Venezuela, rectifique a tiempo su política contra Venezuela, contra Cuba", señaló.



Asimismo, repitió lo que dijo el martes pasado cuando le pidió a Trump que le "ordene" la oposición venezolana "que cese en su campaña de golpe de Estado y de violencia", en alusión a las protestas antigubernamentales que se desarrollan en Venezuela esde hace tres meses y que han dejado 81 muertos.



Maduro ha dicho que estas protestas a las que ha convocado la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) forman parte de un plan golpista que es apoyado por Estados Unidos y por otros países del continente.

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, exhortó este sábado a apostar al diálogo como vía para preservar la paz nacional tras acciones de calle en el país que han ocasionado desde abril más de 80 muertos, aproximadamente 1.400 heridos y millonarios daños a bienes privados y públicos. "Hago un exhorto a los organizadores de manifestaciones y actos públicos a prevenir los niveles de violencia en el que concluyen los mismos", y que son penados por las leyes venezolanas, escribió Saab en su usuario en Twitter, en el cual además señaló que el saldo de dichas acciones son lamentables para Venezuela.