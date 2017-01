Maduro lamenta no presentar informe anual a Asamblea y espera hacerlo en 2018

Asimismo, y ante las principales autoridades de los poderes Judicial, Moral y Ejecutivo, manifestó su deseo de poder presentar en 2018 el informe correspondiente al año en curso, ante una Asamblea Nacional (AN) que para entonces "transite por el camino de la legalidad".



"Lamento sinceramente no estar en este momento (en la Cámara), luego de haber hecho tantos esfuerzos por el diálogo político y la paz y haber dado suficientes muestras de reconocimiento y respeto a las autoridades que en su momento fueron legítimamente electas para la Asamblea Nacional", dijo en cadena obligatoria de radio y televisión.



Acusó a la oposición de representar un proyecto que está al margen de los "patrones patrios y constitucionales" que por el contrario respalda "los intereses de la oligarquía y del imperialismo".



"Espero que el próximo año 2018 yo, presidente de la república pueda presentar este mensaje anual, esta memoria y cuenta, ante una Asamblea Nacional que esté dentro de la Constitución y transitando el camino de la legalidad, tengo fe que en el 2018 así será", dijo.



Señaló que todos los actos de la AN son nulos al reiterar que está en desacato por no atender a varias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que han pedido que se anule la incorporación de tres diputados indígenas cuya elección en diciembre de 2015 ha sido calificada de fraudulenta por el chavismo.



"Se ordenó a las diputadas y diputados de la AN y a su directiva, abstenerse de continuar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política contra el presidente de la república", dijo y criticó que, por el contrario, el pasado lunes "establecieron una declaración "tan sediciosa como golpista".



"Quienes hoy dominan circunstancialmente la AN han desobedecido esta orden taxativa y continúan en situación de desacato" y señaló que el pasado día 9 los diputados opositores declararon que Nicolás Maduro "abandonó su cargo".



"Estamos ante uno de los más deleznables ejemplos de irresponsabilidad en la historia política de Venezuela que será juzgada por la historia, por el pueblo y por nuestra Constitución, no les quepa duda, habrá justicia ante tanto desacato y frente a tanta conspiración", advirtió.



En este sentido apuntó que los opositores buscan el "caos y la desintegración de la república" y han desconocido a las instituciones y a las leyes, "creyendo que van a ser inmunes e impunes frente a los delitos y crímenes que están cometiendo de manera continuada".