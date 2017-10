Maduro: se repetirán comicios en estados donde no reconozcan la Constituyente

EFE

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó hoy con repetir las elecciones regionales en los estados donde no se reconozca a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en referencia a los cinco gobernadores opositores electos que se han negado a juramentarse ante este poder plenipotenciario.



"El que quiera ser gobernador tendrá que reconocer la Asamblea Nacional Constituyente si no, se repetirán elecciones en los estados donde no se reconozca la Asamblea Constituyente, se repetirán elecciones", dijo Maduro en cadena obligatoria de radio y televisión.



El jefe de Estado venezolano dijo además que en caso de repetirse las elecciones "quedarán inhabilitados los candidatos que aunque ganaron no quisieron respetar la ley y la Constitución".