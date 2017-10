Maduro se reunió con gobernadores opositores que juraron ante la ANC

EFE

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió hoy con tres de los cuatro gobernadores opositores que el lunes juraron sus cargos ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).



"Fue una reunión cordial, positiva", dijo Maduro desde el palacio presidencial de Miraflores tras el encuentro con los gobernadores electos, y señaló que este encuentro y la relación que se ha establecido con esos funcionarios opositores se traducen en "una consolidación de la democracia venezolana".



Informó que conversó durante una hora con los gobernadores de Mérida, Ramón Guevara; Nueva Esparta, Alfredo Díaz, y Anzoátegui, Antonio Barreto, quienes ganaron en las elecciones regionales del pasado 15 de octubre, en las que el oficialismo arrasó al conseguir la victoria en 18 de los 23 estados.



Maduro dijo que la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, se excusó de asistir a la reunión en Miraflores por tener "unos compromisos".

Fuertes criticas

Los gobernadores opositores que juraron ante la Constituyente, suprapoder integrado por oficialistas y señalado de fraudulento por parte de la comunidad internacional, pertenecen al partido Acción Democrática (AD).



Como consecuencia, AD ha sido fuertemente criticado por el resto de las organizaciones que pertenecen a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).



Maduro comentó que en esa reunión le dijo a los gobernadores opositores electos que cuentan con todo su apoyo como jefe de Estado.



"Hemos conversado de la cooperación entre las dos instancias de Gobierno (...) de los temas que ellos quieren adelantar como gobernadores de sus estados", aseguró.



De parte del oficialismo estuvieron presentes la primera dama y constituyente, Cilia Flores, la ministra Érika Farías y el vicepresidente, Tareck El Aissami.



Más temprano, los cuatro dirigentes de AD explicaron en rueda de prensa las razones por las que decidieron acudir ante la ANC, a diferencia del quinto gobernador opositor electo, Juan Pablo Guanipa (Zulia), del partido Primero Justicia, que reiteró su rechazo de comparecer ante este órgano "írrito".



La gobernadora electa por Táchira (oeste, limítrofe con Colombia) dijo en nombre de los cuatro juramentados que prefirieron "asumir el costo político" de posibles sanciones dentro de su partido que, aseguró, les recomendó no presentarse ante la Asamblea oficialista.



Gómez insistió en que su reunión con la directiva de la ANC no significa un reconocimiento a este órgano y aseguró que lo hicieron para cumplir "el mandato del pueblo" que votó por ellos y los eligió.



"Vamos a gobernar y luchar por el pueblo, así muchos crean que no es posible", agregó.