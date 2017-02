Ministros y vicepresidente rendirán memoria y cuenta el 3 de marzo en el TSJ

EFE

Caracas.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que el vicepresidente Ejecutivo, Tareck el Aissami, y los ministros del país, "presentarán sus memorias razonadas y suficientes" sobre su gestión el próximo 3 de marzo ante el máximo tribunal y no ante el Parlamento como establece la Constitución, por estar en "desacato".



Mediante una nota de prensa, el Supremo venezolano recalca que todos los actos emanados de la Asamblea Nacional (AN) son "nulos e inexistentes" porque permanece "en situación de desacato a las sentencias" del Supremo.



El TSJ señala que "en situaciones de normalidad constitucional, conforme al artículo 244 de la Carta Magna", los ministros y el vicepresidente deben presentar "dentro de los primeros 60 días de cada año", una memoria razonada de su gestión ante el Parlamento.



Sin embargo, "ante la situación de ilicitud e ilegitimidad en la que se encuentra de facto el Poder Legislativo Nacional, tal actuación de presentación de memoria razonada no debe tener lugar ante el mismo", dice el Supremo.



El pasado 15 de enero el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó su memoria y cuenta anual ante el TSJ por esta misma situación de supuesto desacato en el que se mantiene la Asamblea.



En esa oportunidad, el jefe de Estado venezolano lamentó no haberlo hecho ante la Cámara y expresó que esperaba hacerlo el próximo año.