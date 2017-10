Padrino López dijo que "guerra económica" ha "arreciado" tras comicios

"El pueblo no tiene duda de que existe (la guerra económica). Se ha arreciado después de las elecciones, de la victoria popular que se obtuvo el 15 de octubre", dijo el militar durante una venta de alimentos a precios subsidiados organizada por el Gobierno en Caracas.



El concepto de "guerra económica" es sostenido por el Ejecutivo para responsabilizar a la oposición y empresarios privados por la caída de los precios del petróleo -la principal fuente de financiación del país-, la inflación de tres dígitos y la escasez generalizada.



Padrino señaló este sábado que el "neoliberalismo" quiere imponer una crisis a los ciudadanos con la ayuda de la "dirigencia opositora fascista que existe en Venezuela".



"No nos vamos a detener ni con amenazas imperiales, ni con amenazas internas de la derecha fascista terrorista que ha llenado de terror a Venezuela y que no quiere democracia", sostuvo.

Elecciones municipales



En otro orden, el ministro aseguró que el pueblo venezolano "está feliz" por el nuevo llamado a las urnas que hizo el Consejo Nacional Electoral (CNE).



"El pueblo de Venezuela está feliz porque se ha convocado elecciones, nosotros queremos más elecciones. Ya estamos en ambiente electoral nuevamente, una fiesta electoral (...) a través de eso es que vamos a conseguir nosotros la paz social. Sin balas, con votos", agregó.



Para cumplir un decreto de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente el CNE aprobó celebrar la elección de alcaldes en diciembre, en una fecha aún por definir, y repetir la elección de gobernador en Zulia luego de que el ganador, el opositor Juan Guanipa, se negara a juramentarse ante el suprapoder por considerarlo, al igual que varios Gobiernos, un órgano ilegítimo.