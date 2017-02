Ezequiel Zamora: villano o héroe de la historia republicana de Venezuela

José Camacho

Puerto La Cruz.- A propósito de conmemorarse 200 años del natalicio del general Ezequiel Zamora, su figura ha sido objeto de polémica en el último mes a raíz de los actos que organizó el Gobierno nacional para honrar la memoria del llamado “General del pueblo”, y por la respuesta dada por el diputado y expresidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, a estas actividades.



El parlamentario, argumentado por la obra del escritor Adolfo Rodríguez, calificó al, en un principio ingente comerciante devenido en militar, como un “vagabundo”, un negrero, esclavista, delincuente, atracador, y asaltante de camino, entre otros cargos que le confirió.



Semejante afirmación despertó el descontento del primer mandatario nacional Nicolás Maduro, al punto que instó a la Fiscalía a abrir un proceso contra el parlamentario por ofender la memoria de Zamora.



El hombre nacido en la población de Cúa, estado Miranda, el 1 de febrero de 1817, durante los tiempos de la Capitanía General de Venezuela, fue protagonista de relieve en uno de los episodios más difíciles de la historia post-independentista de Venezuela, como lo fue la llamada Guerra Federal (1859-1863). Pero, dependiendo de cómo lo miren los historiadores, algunos lo califican como un héroe y excelso estratega militar y otros como lo describió Ramos Allup.



La Guerra Federal no fue un mero estallido militar ni tampoco un episodio más de la lucha entre los caudillos. Por el contrario, ese conflicto constituyó una verdadera conmoción popular, que convulsionó el país durante cinco años y dejó profunda huella en la vida nacional.



Según la página web http://www.efemeridesvenezolanas.com Zamora, a juicio del historiador José Gil Fortoul, “tuvo todas las cualidades buenas o malas del héroe popular: bravura, fanatismo partidario, constancia indomable, odio sincero o, como él mismo decía, horror a la oligarquía”.



Perteneciente a la clase social denominada como los “Blancos de orilla”, que según la historiografía social de la época colonial venezolana es una persona que representa a la categoría de blancos, pero que no formaba parte ni del grupo de los españoles peninsulares (blancos nacidos en España) ni de la aristocracia local (los mantuanos), Zamora se trasladó a Caracas donde continúa la escuela primaria para posteriormente radicarse en la población aragüeña de Villa de Cura, donde se establece como un comerciante probo y respetuoso.



Cuando aún no llegaba a los 30 años, ese trato de Zamora con los comerciantes y el pueblo, le permite constatar el descontento social provocado por la crisis económica ocasionada por la guerra de la independencia.



La página refiere que su camino como militar prácticamente comienza con su alzamiento en la población de Guambra, el 7 de septiembre de 1846, en las que emplea las consignas: “tierra y hombres libres” (utilizada con frecuencia por el expresidente Hugo Chávez tras la implementación de la Ley de Tierras en 2010 que allanó el camino a numerosas expropiaciones de haciendas en el país), “respeto al campesino y desaparición de los Godos”, ganando así la devoción popular y el nombre de “General del Pueblo Soberano”.



Adequismo zamorano

Zamora no es una figura nueva en el presidencialismo venezolano.



Su muerte, ocurrida en el campo de batalla tras recibir un balazo en la cabeza del cual no se sabe de dónde salió, permitió elevar su figura al misticismo y con ello ser usada como ideal de gobierno.



Su advenimiento a la palestra pública se produjo durante el primer mandato de Carlos Andrés Pérez (1974-1979). Este exhibió a Zamora como figura reivindicativa de la lucha del pueblo por mejoras sociales.



El “zamoranismo” de Pérez llegó a su máxima expresión cuando en 1975, al cumplirse 158 años de su nacimiento, mediante decreto presidencial 1178 expedido el 7 de octubre de ese año, crea la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (Unellez) con sede rectoral en Barinas.



Previo a ello, y según decretó 736 emitido el 4 de febrero de 1975, Pérez ordena construir un parque en el sitio histórico de la batalla de Santa Inés (ganada por Zamora a los conservadores y que marcó el rumbo definitivo de la Guerra Federal); erigir un monumento en la plaza de Santa Inés, en honor al general; editar todas las obras referentes al prócer Ezequiel Zamora; y construir un museo histórico en la casa donde nació el estratega.



En trabajo publicado en el portal web Efecto Cocuyo, los historiadores Daniel Terán y Carlos Balladares, afirman que Zamora si fue un revolucionario, un caudillo, pero no un héroe como que lo quiere hacer ver el actual Gobierno nacional.



“El chavismo hace una interpretación interesada y desorbitada de este personaje. Zamora fue un caudillo, pero no un prócer de la Patria como sí lo fueron los que lucharon en la Guerra de Independencia. La imagen de Zamora fue tomada por (Hugo) Chávez desde el momento en el que empezó a hablar del “Árbol de las Tres Raíces”, esgrimió Terán.



“Es desmedido y exagerado que se declare un feriado y se haga un año bicentenario en memoria de Zamora. Tiene que ver más con una posición ideológica que tiene el chavismo respecto a este personaje porque fue un caudillo más de los tantos que surgieron durante la Guerra Federal. Su momento más importante fue la victoria que tuvo en la Batalla de Santa Inés”, afirma Balladares.

Imagen acomodada

En un trabajo escrito por María Elena González Deluca y publicado en la revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, la autora deja ver que el Ejecutivo utiliza los símbolos históricos, en especial aquellos que reivindican las luchas sociales, para aglutinar a su alrededor un ejército de fieles a sus propósitos.



Un ejemplo claro fueron los comicios de 2004, en los que se eligieron gobernadores, alcaldes, y diputados a la Asamblea Nacional, y que el entonces presidente Hugo Chávez bautizó como un nuevo episodio de la “Batalla de Santa Inés”, la lucha entre los oligarcas y un pueblo que quiere ser visibilizado la cual fue ganada por Zamora.



“Hemos vuelto a Santa Inés, aquí donde mi general Zamora, gran líder de este pueblo hizo morder el polvo y el barro a la oligarquía venezolana, aquí los trajo y aquí los derrotó…”, dijo Chávez el 13/6/2004.



En su artículo de opinión publicado el pasado domingo 5 de febrero en el diario El Nacional, el historiador Elías Pino Iturrieta hace una aproximación verosímil de Ezequiel Zamora. En el escrito narra como el “General del Pueblo” surge en la escala social y deja de ser aquel muchacho que leía en voz alta los editoriales liberalistas de Antonio Leocadio Guzmán.



En la parte final del escrito, Iturrieta señala como un disparate colocar a Zamora como precursor del Socialismo del Siglo XXI, algo similar a lo realizado por Pérez en 1975 cuando le colocó su nombre a una universidad, porque según Iturrieta Zamora en una de sus proclamas durante la Guerra Federal y “organizó una escabechina contra todo aquel que supiera leer y escribir”.



“Presentar a don Ezequiel como pionero del socialismo del siglo XXI es tan disparatado como la decisión ya vieja de los adecos de bautizar con su nombre una universidad. Una casa de estudios cobijada en el regazo del anunciador de una escabechina de usuarios de los lápices y los libros fue una enormidad, capaz de animar la peregrina interpretación del personaje que hacen hoy los chavistas”. (Iturrieta 5/02/2017 diario El Nacional).



Para bien o para mal, Zamora irrumpe en nuestra historia republicana como el primer líder popular de masas pro-partidista y ha sido tan invocado por las figuras políticas de Venezuela que hasta el día de hoy permanece a la vista de todos, como por ejemplo la fecha 20 de febrero de 1859, escrita en la orla derecha del escudo de Venezuela y que marca el inicio de la Guerra Federal con la toma de Coro, en la que el coronel Tirso Salaverría lanza el grito de Federación.