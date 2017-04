Iglesia venezolana instó al Gobierno a no "amparar" grupos civiles armados

"Esas bandas civiles armadas son ilegales y ciertamente incurren en delitos", dijo en una rueda de prensa el segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana.



Además, el prelado recordó que el uso de la fuerza pública en el país "está reservado a las autoridades Estado".



Urosa, al igual que varios dirigentes opositores, han denunciado en reiteradas oportunidades la presencia de grupos civiles armados que actúan en apoyo al Gobierno nacional, sin embargo las autoridades han desmentido los vínculos con estos supuestos grupos.



El chavismo, además, ha defendido a los llamados "colectivos" como grupos civiles que desarrollan actividades comunitarias y no actos violentos.



Urosa, que ha sido siempre crítico de las políticas del Gobierno chavista, insistió en la "ilegalidad absoluta" e "impunidad" con la que supuestamente actúan esos grupos civiles "siempre en apoyo a acciones o actividades del gobierno nacional".



Se refirió también a las muertes registradas en los últimos días aparentemente en manos de funcionarios de seguridad pública, una de ellas en una de las manifestaciones opositoras celebradas en los días recientes.



"Lo de las muertes es especialmente reprobable y lo rechazamos completamente", dijo.



Aseguró que el episcopado rechaza la violencia "venga de donde venga", y señaló que "no se trata de condenar un acto de violencia de un grupo o de otro", sino que cualquier tipo de violencia es "inaceptable".



"Hemos querido destacar (...) nuestro rechazo a esa represión absolutamente desmedida con la cual se ha enfrentado estas manifestaciones, que han empezado siempre con manifestaciones pacíficas pero que, luego, llega un momento, reciben un ataque absolutamente inadecuado y exagerado", indicó.



Las protestas de la última semana han causado más de 200 heridos, según la oposición, y la ONG Foro Penal Venezolano ha asegurado que hay 134 detenidos.



Estas manifestaciones han ocasionado también varios daños producto de los enfrentamientos con la policía y actos de vandalismo de grupos encapuchados que participan entre las multitudes opositoras.



El gobernador del estado Carabobo (centro), Francisco Ameliach, confirmó hoy que la muerte de un joven de 20 años, durante una manifestación en la ciudad venezolana de Valencia, fue causada por un impacto de bala proveniente de un arma asignada a la Policía de esa entidad.



Otro joven resultó muerto el jueves pasado en el céntrico estado Miranda presuntamente por un policía que ya fue detenido.



Aunque la Fiscalía venezolana ha asegurado que esta víctima recibió un disparo en medio de una protesta, el Gobierno dijo que su muerte no fue en una manifestación y el policía que la ocasionó no era antidisturbios, sino que pertenecía al servicio de tránsito terrestre.