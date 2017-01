Moseñor Diego Padrón: “No estoy seguro que el Vaticano siga en el diálogo”

EFE

Caracas.- El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Diego Padrón, dijo no estar seguro de que el Vaticano pueda participar de nuevo en la mesa de diálogo”. “La carta del canciller Pietro Parolín preguntaba por los resultados y como no hay resultados me imagino que la Santa Sede no va a participar”, expresó Padrón.

La próxima fecha pautada para la negociación entre las partes es el 13 de enero, sin embargo la MUD ya manifestó su intención de no acudir. Representantes del Ejecutivo se reunieron la semana pasada con el facilitador de la Santa Sede, Claudio María Celli.

Por su parte, el cardenal Baltazar Porras indicó ayer que los ciudadanos tienen la obligación de luchar para salir del actual Gobierno.

“El papa Francisco nos insiste en que las dificultades están para vencerlas y no poner cara de cementerio que nos pone como derrotados, sino que con constancia y coraje y en la búsqueda de caminos pacíficos y dentro de la Constitución”, señaló el prelado en una entrevista radial .

