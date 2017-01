Ensamblaje de autos cayó 84,43% en 2016

11:34 AM Las estadísticas de 2016 publicadas por la Cámara Automotriz de Venezuela reflejan que el sector encadenó nueve años de contracción al ensamblar apenas 2 mil 489 carros

Andreína Vargas

Caracas.- Cada vez luce más lejos el récord histórico de producción de vehículos que tiene el país: 172 mil 418 unidades en 2007. Las estadísticas de 2016 publicadas por la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez) reflejan que el sector encadenó nueve años de contracción, al lograr ensamblar apenas 2 mil 489 carros.



La cifra desnuda que la producción de automóviles se desplomó 84,43% frente a 2015 cuando se fabricaron 18 mil 300 carros, pero además refleja la severa parálisis que vive la industria, ya que tiene capacidad instalada para fabricar 220 mil autos al año, pero apenas se hicieron 1,13% de los posibles.



El declive por la falta de divisas para importar partes y repuestos tiene contra las cuerdas a un sector que emplea a más de 100 mil personas de manera directa e indirecta.



Los números negativos se agravan en la comparación mensual, pues en diciembre se fabricaron apenas 81 carros, es decir 94,72% menos que en el mismo mes de 2015, cuando se produjeron 1 mil 534 autos.



Oriente rojo



Tres de las siete ensambladoras que operan en el país cerraron 2016 paralizadas; mientras el resto opera a mínima capacidad por falta de insumos. Al revisarse el rendimiento por fábrica, las dos ubicadas en oriente muestran desempeño negativo.



MMC Automotriz (Barcelona) con capacidad para producir 100 vehículos diarios, no fabricó ni una sola unidad durante el año; mientras Toyota (Cumaná), que puede procesar 127 automóviles por día, apenas elaboró 430 en 2016. Esta última produjo solo 30 unidades el mes pasado.



Las otras dos industrias que iniciaron 2017 sin producir son General Motors, que no ensambló nada en el año, mientras Iveco fabricó 22 carros, pero no opera desde mayo.



Del resto de las empresas, Ford Motors fue la que consiguió mayor operatividad, al sumar 2 mil 257 autos, es decir controló 90,6% de la producción nacional, gracias a un acuerdo alcanzado con el Gobierno que le permitió vender en dólares los vehículos.





Omar Bautista, presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa), confía que en los próximos dos años puedan recuperar la producción al tener acceso a parte de los $400 millones anuales que requieren para surtir al mercado.

Ventas en baja

Al igual que la producción, las ventas del sector automotriz merma- ron en 2016. Cavenez indicó que se comercializaron 3 mil 006 unidades (2 mil 869 nacionales), lo que supuso un caída de 82,9% frente a 2015, cuando se vendieron 17 mil 585.