Diosdado Cabello reitera que está abierto a que lo investiguen

EFE

Caracas.- Diosdado Cabello, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), reiteró que está abierto a cualquier investigación ante los señalamientos de corrupción, porque según aseguró "no van a encontrar nada".



"Yo me pongo a la orden de las autoridades hoy mañana y siempre (...) Que me investiguen lo que quieran. Ojalá uno tuviera la oportunidad de irse y decir investíguenme lo que quieran, me pongo a la orden de las autoridades. Investiguen lo que quieran", afirmó en una entrevista difundida hoy por el canal privado Televen.



El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) indicó que "la verdad" es que no le "mueve" (importa) el que lo consideren poderoso.



"Eso a mí me resbala y siempre lo he dicho (...) que me investiguen lo que quieran, que busquen un detalle lo que haya de Diosdado Cabello aquí en Venezuela se los regalo a quien sea, no van a encontrar nada", reiteró.



Cabello hizo esta afirmación tras referirse al supuesto caso de corrupción que se manejaba en la Fiscalía cuando Luisa Ortega Díaz era fiscal y por el que acusaron a su esposo, el diputado Germán Ferrer.



El dirigente chavista indicó que hay casos de corrupción y el de la supuesta red de extorsión que manejaba Ferrer es la "punta de un gran bloque de hielo del tamaño de un continente".



"¿Por qué? Porque como dentro de esa gran trama, los funcionarios de abajo sabían que los de arriba estaban extorsionando, nadie los controlaba (...) ahora ese es uno, hay empresarios y personas naturales que se han comunicado con nosotros para llevar su denuncia formal de extorsión", afirmó.



En ese sentido, indicó que desde la ANC trabajarán para investigar los casos de corrupción.



"Nosotros vamos a seguir avanzando, vamos a investigar y cada caso que nos lleven nosotros vamos a presentarlo (...) hay hechos de corrupción, pregúntale al nuevo fiscal (Tarek Saab) más de 80 % de los casos sobreseídos por la Fiscalía, por ese vieja fiscalía corrupta a cambio de beneficios", apuntó.



Asimismo, añadió que no son "chantajeables con el tema de la corrupción. No hay forma ni manera".



Diosdado Cabello fue señalado el miércoles por la ex fiscal general -disidente del chavismo- de haber recibido 100 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

"Contagioso"

El dirigente chavista Diosdado Cabello dijo que en "cualquier momento" algunos sectores en Colombia y Perú van a pedir que se instale una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para "cambiar el sistema" en sus países y "tener un modelo más viable".



"En cualquier momento en Colombia sectores van a pedir una ANC, lo van a pedir en Perú, pero una ANC de verdad para cambiar el sistema de como está hora, para cambiarlos a un modelo más viable; no de supervivencia sino para que la gente pueda vivir en paz y en tranquilidad", dijo Cabello en una entrevista difundida hoy por el canal privado Televen.



Según dijo, tiene la intuición de que "lo que está ocurriendo (con la Asamblea Constituyente) en Venezuela es contagioso para los pueblos".