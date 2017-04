Diputados opositores pidieron que se investigue el "Plan Zamora"

"Le exigimos al Ministerio Público que investigue (...) los alcances del Plan Zamora y el Manual del Combatiente Revolucionario que ha anunciado Diosdado Cabello y que se muestran como instrumentos de represión y de acoso a los venezolanos que pensamos distinto", dijo Guanipa, según una nota de prensa.



El pasado 18 de abril, el jefe de Estado venezolano activó este plan "cívico militar", del que no ofreció mayores detalles, sino que dijo que estaba en su "fase verde" y que era para "garantizar el funcionamiento" del país.



Un día después, el diputado Cabello indicó en su programa que en "las calles" circulaba el "Manual del Combatiente Revolucionario" en el que se muestran las fotos de dirigentes opositores y, supuestamente, las direcciones de las viviendas de ellos.



"Esto lo está repartiendo el mismo pueblo en las calles (...) aquí están una serie de ciudadanos, marcaditos donde viven, donde se mueven, etc", dijo entonces Cabello.



Pese a esto, Guanipa dijo que continuarán acompañando al pueblo en la lucha por la "Venezuela de futuro y progreso".



Asimismo, los diputados también solicitaron a la Fiscalía que se investigue "los señalamientos" que han hecho algunos voceros del Gobierno en su contra por la violencia registrada en algunos sectores de Caracas durante las últimas tres semanas en las que la oposición ha convocado a manifestaciones.



"Estamos aquí porque no tenemos miedo a las investigaciones, esas falsas acusaciones obtenidas a través de la tortura a jóvenes deben ser investigadas hasta sus últimas consecuencias", dijo en referencia a las afirmaciones que ha hecho PJ sobre supuestas "torturas" a unos jóvenes apresados el pasado 13 de abril luego de una manifestación opositora.



En las últimas semanas se han producido una ola de manifestaciones oficialistas y opositoras en Venezuela y, en ese marco se han registrado 26 muertes, 437 personas heridas y 1.289 han sido detenidas, según dijo este martes la Fiscalía.