Focos de protesta revelan erosión del “aguante” del venezolano

Daniela Sánchez

Caracas.- Aunque los venezolanos han soportado durante 2016 los efectos de la situación económica, los recientes niveles de conflictividad revelan que la crispación social y política va en aumento. En este aspecto coinciden los sociólogos consultados por El Tiempo, Daniel Fermín y Trino Márquez y el politólogo Luis Salamanca.



Salamanca sostuvo que las medidas gubernamentales en materia monetaria han activado la irritación y que la atmósfera que se vivió luego del 15 de diciembre en varios estados, advierte sobre los riesgos de las acciones de calle localizadas en puntos del país, pero sin dirección política de toldas opositoras.



“El presidente Nicolás Maduro está retando a un monstruo medio dormido y cuando se despierta produce cosas tan bárbaras como lo ocurrido en el estado Bolívar. Todo esto ocurre en un momento en que se ha obstruido la vía electoral; le quitas el dinero en un momento de mayor sensibilidad como es diciembre y se genera una crisis social y política”, dijo el analista.



Entre el viernes 16 y el domingo 18 de diciembre hubo más de 300 comercios saqueados en Bolívar, ocasionando además tres muertes. La ola de reclamos se produjo luego del vencimiento del lapso para la recepción de los billetes de Bs 100 -que habían sido desincorporados para el momento, desatando las protestas en El Callao, Ciudad Bolívar, Ciudad Piar, La Paragua, Tumeremo, Guasipati, Santa Elena de Uairén y Tocomita. El presidente Nicolás Maduro revirtió la salida de circulación del papel moneda, fijando un nuevo lapso -el 2 de enero- para la medida.



Salamanca indicó que el llamado “aguante” del venezolano frente a las dificultades se ha trastocado porque las decisiones del Gobierno “imponen un trato despótico hacia el pueblo”. “El venezolano actualmente vive en una situación de irritación popular por la depravación social y política. Aspira a tener un bienestar económico que no consigue”.



El politólogo explicó que cuando las personas están deprivadas, desde el punto de vista social tienen la posibilidad de obtener compensación a través del logro político, como votar o cambiar de Gobierno.



“Si cierras la vía política allí tienes un ciudadano crispado y con mayor probabilidad de violencia política y de violencia social”, argumentó.



En aumento



Salamanca aseveró que en Venezuela existe mucha incertidumbre. Refirió que, según un estudio reciente de Latinobarómetro, sólo el 6% de la población ve que el país progresa. De acuerdo con la investigación, los venezolanos son los más infelices de la región y no se sienten satisfechos con sus condiciones de vida.



La compleja situación del país, que según los expertos se ha agravado con los obstáculos a los mecanismos electorales, genera reacciones cotidianas en la gente.



El sociólogo Daniel Fermín, quien forma parte del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), apunta que la percepción de que en el país no pasa nada o que no hay reacción de la población, es falsa.



“Cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad indican que hay en promedio 19 protestas diarias por la escasez y el colapso de los servicios públicos. La mayoría de las protestas tienen un tono político y por el déficit institucional: la mayoría de la gente va a las calles por el cierre de las vías electorales”, dijo.



Añadió que el aguante del ciudadano ante la crisis tiene varias explicaciones.



“Sólo el que tiene una alternativa factible puede, por ejemplo, no hacer la cola, tanto para comida y ahora también en los bancos. Pero hay un factor más estructural y es que nuestra naturaleza rentista hace que el Gobierno no dependa de los ciudadanos para cooperar. No ocurre como en otros países donde una huelga de brazos caídos o la desobediencia fiscal tienen un alto costo para el Gobierno”, dijo Fermín.



El sociólogo Trino Márquez, profesor de la UCV, subrayó que en el país ocurren pequeños estallidos sociales a diario por incidentes en las colas, intentos de saqueo u otras alteraciones.



Sin embargo, destacó que, en general, los ciudadanos tienen temor de los efectos de cualquier hecho violento. Refirió que en la memoria colectiva está fresco el recuerdo de los días del Caracazo, en febrero de 1989. “La gente piensa que las víctimas pueden ser cualquiera persona, incluso miembros de su familia”, afirmó.



Márquez asocia la tolerancia criolla a la paz social, que califica como envidiable, vivida en Venezuela durante un siglo. “Mientras en países de Centroamérica vivían guerras parricidas y en el cono sur había dictaduras, aquí sólo hubo dos episodios que alteraron el orden como lo fueron los golpes de Estado de 1945 y 1948”.



El sociólogo refirió que los estallidos sociales son difíciles de anticipar.



Refirió que “la situación del país en 1989 era infinitamente mejor que lo que tenemos ahora. En 1987 la inflación era de 35% y todo el mundo estaba alarmado, en 1988 fue de 38% y si se suma esa inflación acumulada, en dos años, fue de 72%; esta cifra es la que se registra actualmente en Venezuela en mes y medio”.



Por otra parte, cree que en el aguante ciudadano también influye que en la agenda de la oposición las acciones son constitucionales.



“La Mesa de la Unidad Democrática no cree en la violencia popular ni en la insurrección violenta. Todo lo contrario, mantiene un discurso pacífico”, refirió.



Según señaló la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, 233 personas fueron privadas de libertad por los hechos violentos ocurridos en nueve estados, entre el 16 y 18 de diciembre. De las 338 personas que fueron presentadas, 79 obtuvieron régimen de presentación periódica ante tribunales y 16 fueron puestas en libertad plena, nueve salieron con fianza y una está bajo arresto domiciliario.

Ánimos alterados



El sociólogo Trino Márquez no duda en afirmar que la situación del país afecta la idiosincrasia del venezolano, que debe transcurrir sus días en un ambiente muy hostil y donde se dificulta conseguirlas las cosas más cotidianas como la comida y los medicamentos.



“Esta situación altera y va agriando el ánimo. El deterioro es muy grave en la calidad del servicio público y en la atención a los ciudadanos. En todos lados hay un nivel de agresión permanente”, dijo.