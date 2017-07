Líneas de ANC prevén suspender elecciones y regular los medios

Deisy Martínez

Puertas afuera, en cada declaración o alocución, altos funcionarios y dirigentes del chavismo han asomado algunas líneas de acción de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, una vez que se instale, luego de la votación para elegir a sus miembros prevista para el 30 de julio.

Desde la consolidación del Estado Comunal, eliminación de la autonomía universitaria y la destitución de funcionarios como la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, hasta la solución de problemas como la especulación (esto último dicho recientemente por Maduro) es a grandes rasgos lo que se espera de la instancia “supra constitucional”, que además promete sesionar en el Palacio Federal Legislativo, sede del parlamento nacional.

Pero lo que se discute puertas adentro va más allá. Las líneas se encuentran en un “Instructivo para las Asambleas Populares para la promoción de la Asamblea Nacional Constituyente”, elaborado por la Comisión para la Activación de la ANC, presidida por Elías Jaua. El texto está dirigido a miembros de consejos comunales y estructuras de base del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), con puntos para el debate en asambleas populares para promocionar la Constituyente.

El instructivo plantea, entre otras medidas, que mientras “esté instalada la ANC no podrán fijarse ni ejecutarse elecciones de ningún tipo en todo el territorio nacional”. A ello se le sumaría, según el documento, al que tuvo acceso El Tiempo, que el lapso de funcionamiento de la instancia no está determinado y que serán sus propios integrantes (545) los que definan la duración “en sus primeros meses”.

Otro de los apartados del instructivo, que se someterá a discusión en asambleas, tiene que ver con la remoción de funcionarios electos y reemplazarlos “si fuera necesario, por los que designe la mayoría de la ANC, plenamente en funciones”.

Una de las principales denuncias de la oposición al Ejecutivo nacional sobre el proceso constituyente gira en torno a la posible eliminación o postergación indefinida de comicios, tales como las elecciones de gobernadores y consejos legislativos, fijadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 10 de diciembre de este año.

Para algunos voceros, como el diputado de la MUD Simón Calzadilla, la “maniobra gubernamental” se debe a que el chavismo saldría muy mal parado en unas votaciones, dada la crisis económica que se ha acentuado en el último año.

El candidato territorial a la ANC por el Distrito Capital, Juan Carlos Alemán (Psuv), negó que el planteamiento de postergación indefinida de comicios nacionales o regionales siquiera esté en discusión en el seno de quienes aspiran a la instancia.

Recalcó que los objetivos de la iniciativa presidencial son solucionar los problemas del país en un ambiente de paz y de respeto a la Constitución y las leyes.

“El tema no está en discusión entre los candidatos y si se llegara a proponer habría que analizar los razonamientos para una medida de esa naturaleza. El CNE, como órgano competente, ya convocó a las elecciones regionales para el 10 de diciembre y no hay razón para suspenderlas (…) en todo caso esa tesis de que la Constituyente viene a acabar con el voto popular porque no favorece al chavismo es una excusa de sectores de oposición para deslegitimar un proceso que apenas está comenzando”, aseveró.



Ejemplo chino

“Utilizar ejemplo de la República Popular China”, sugiere el instructivo a la hora de discutir “los lineamientos para una adecuada regulación y control de los medios de comunicación, así como al nuevo fenómeno de las redes sociales” que establecería la ANC, con el objetivo de lograr una información “veraz, ética y sin distorsiones”.

El gobierno chino, presidido por Xi Jinping, ha reforzado en el último año su control sobre medios estatales e independientes y redes sociales (bloqueo de cuentas) para determinar qué se publica o no acerca del régimen.

En el país, la denunciada censura en televisoras, emisoras radiales y periódicos de circulación nacional no ha pasado desapercibida, especialmente durante los 100 días de protestas de calle contra el Ejecutivo. De allí la proliferación de medios digitales y el protagonismo que han ganado redes sociales como el Twitter, como opción de la ciudadanía para mantenerse informada.

Otra de las líneas de debate planteadas es lograr una geometría de poder comunal (el poder para los consejos comunales). “Queda atrás el modelo de alcaldías y gobernaciones corruptas”, reza el documento.

Asimismo, el chavismo promete derrotar la llamada guerra económica a través de la ANC. Se plantea un modelo de “propiedad privada comunal, con participación absoluta del Estado en la inversión privada para controlar desvíos”.