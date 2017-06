Néstor Reverol anuncia pesquisa por "uso indebido" de fuerza en protesta en Caracas

EFE

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, anunció hoy una investigación sobre el "uso indebido y desproporcionado" de la fuerza por parte de agentes de la Policía durante una manifestación en Caracas en la que murió un joven de 17 años.



"La hipótesis principal dentro de la investigación iniciada por estos hechos se presume el uso indebido y desproporcionado de la fuerza", señaló el ministro en una serie de mensajes a través de la red social Twitter al referirse a la protesta, en la que, resaltó, también "resultaron varias personas heridas".



El Ministerio Público (MP, Fiscalía) confirmó hoy la muerte de un joven de 17 años, herido por arma de fuego, durante una manifestación opositora, lo que eleva a 75 el número de fallecidos en las protestas que sacuden la nación caribeña desde hace 80 días.



Reverol explicó que en la zona de Altamira, del municipio Chacao, se produjo "un hecho irregular" durante una "manifestación violenta" y que los funcionarios policiales que dispersaban la protesta fueron "puestos a la orden de su unidad para determinar la responsabilidad individual".



Algunos dirigentes opositores han denunciado a través de la redes sociales que los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) utilizaron armas de fuego contra los manifestantes.



El líder opositor Henrique Capriles difundió fotos y vídeos de uniformados portando y disparando armas de fuego y exhortó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a poner fin a esta situación que hoy cobró la vida de un joven de 17 años.



"¿Qué hacían esos efectivos de la GNB con armas de fuego? ¿Hasta cuando @vladimirpadrino? ¿Cuántos jóvenes más van a asesinar? JUSTICIA!", dijo Capriles.



El parlamentario opositor Juan Guaidó escribió por su parte: "Guardia Nacional dispara armas de fuego contra manifestantes, no fue un disparo al aire, no fueron 2, fueron múltiples directo al pueblo".



El diputado Juan Andrés Mejía expresó: "Esto no es dispersión, ni represión, ni persecución. Esto es asesinato! Ya basta!", en un mensaje que acompañó con una imagen en la que puede verse a un uniformado con un escudo de la GNB apuntando con un arma hacia los manifestantes.



Reverol indicó que "cualquier información" será hecha pública "de forma inmediata, así como también la aplicación implacable de la justicia a los responsables" al tiempo que condenó la violencia en las manifestaciones.