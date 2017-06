Fiscal pidió antejuicio contra ocho magistrados

Rodolfo Baptista

Caracas.- La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, realizó ayer un nuevo movimiento dentro de su enfrentamiento con el Ejecutivo. La funcionaria solicitó a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) activar un antejuicio de mérito que permita remover de sus cargos a seis magistrados principales y dos suplentes de la Sala Constitucional.

Los integrantes de la alta corte afectados son Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani y Lourdes Suárez y los suplentes Federico Fuenmayor y René Degraves.

El mecanismo de antejuicio es el paso previo para proceder a procesar penalmente a los funcionarios ante los tribunales. “Los magistrados violan el orden republicano de la Nación (…) que no sólo se viola a través de un acto de fuerza (...) Corre peligro la Nación, sería la muerte del estado de derecho y de la paz si estos magistrados siguen en esta Sala (…) por eso yo solicito que se convoquen nuevos magistrados”, indicó.

La máxima representante del Ministerio Público (MP) precisó que los integrantes de la Sala Constitucional habrían cometido el delito de “conspiración contra la forma republicana de la nación, previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal” luego de la publicación de las sentencias 155 y 156.

En el primer fallo se eliminaba la inmunidad parlamentaria y se otorgaban poderes especiales al presidente de la República para tomar medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales, además de permitir la revisión de leyes y otras normas. En la segunda decisión (sentencia 156) el TSJ daba facultades a la Sala Constitucional -o el organismo que esta determine-, para asumir las funciones legislativas.

Ortega Díaz señaló que ambas decisiones provocaron “una ruptura del orden constitucional”, que llevó al Gobierno a convocar de manera urgente el Consejo de Defensa de la Nación (Codena).

Apuntó que aunque se publicaron aclaratorias de esas sentencias, estas no entraron a conocer el fondo de las medidas ya que se le otorgaban poderes especiales al jefe de Estado, incluyendo en materia penal, lo cual debe “ser interpretado de manera restrictiva porque el Estado y los ciudadanos necesitan seguridad jurídica de quién va a investigarlo y juzgarlo”.

Democracia en peligro

Señaló que con los fallos publicados en marzo “prácticamente se disolvía la Asamblea Nacional, se le quitaban todas las atribuciones” legislativas y le entregaba a la Sala Constitucional, la potestad de delegarlas a quien ellos quisieran.

“Indudablemente estas sentencias ponen en peligro la democracia, requisito indispensable para la paz, para la convivencia humana (...) No es posible que el TSJ (diga) ‘hoy no me gusta la Asamblea Nacional yo la elimino, mañana no me gusta el Ministerio Público y lo elimino, mañana no me gusta otro organismo y lo elimino’. No puede ser que se vaya a desestructurar el Estado, desmantelar el Estado, conspirar para cambiar la forma republicana establecida en esta Constitución, solamente por caprichos”.

Reiteró su rechazo a la sentencia 378 de la Sala Constitucional que “revive la democracia representativa y deroga la democracia participativa y protagónica”, violando el artículo 5 de la Constitución Nacional.

“Se le transfiere a un poder constituido la soberanía que solamente es y puede ejercerla el pueblo, e igualmente se atenta contra la supremacía constitucional”, agregó.







La fiscal instó a los magistrados, por razones “morales y éticas” a inhibirse de conocer ese caso. Anunció que en el supuesto de que no lo hagan, solicitará su recusación.