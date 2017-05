Fiscalía venezolana pide que 14 detenidos no sean procesados por vía militar

EFE

Caracas.- La Fiscalía General de Venezuela informó hoy que solicitó a un tribunal del estado de Zulia (noroeste) que las 14 personas detenidas el pasado viernes por supuestamente ocasionar daños a la sede de una alcaldía y a una plaza sean juzgadas por jurisdicción ordinaria y no militar.



En un comunicado, el Ministerio Público (MP) señaló que 14 personas fueron detenidas por atacar la sede de la Alcaldía Villa del Rosario de Perijá y una plaza y "fueron puestas a la orden de tribunales militares".



La Fiscalía indicó que hizo esta solicitud al Tribunal 1 de Control del estado Zulia y que tal petición tiene fundamento en "los artículos 261 y 49, numeral 4", de la Constitución venezolana, "referidos a que las personas deben ser juzgadas por sus jueces naturales".



Asimismo, señaló que la petición fue hecha durante la audiencia de presentación de tres hombres que fueron detenidos entre este lunes y martes "tras incautárseles una consola de aire acondicionado, un monitor, un mouse y dos teclados pertenecientes a la mencionada alcaldía".



A estas tres personas, que son juzgadas por la jurisdicción ordinaria, el Ministerio Público les imputó "los delitos de aprovechamiento de cosas provenientes del delito y agavillamiento (asociación para delinquir)" y pidió que se acordarán medidas cautelares de presentación periódica y fianza.



Por lo anterior, "y por tratarse de un mismo hecho, las otras 14 personas deben ser puestas también a disposición del Tribunal 1º de Control", señaló la Fiscalía.



En ese sentido, el Ministerio Público señaló que la Constitución "garantiza el procesamiento de civiles ante la jurisdicción ordinaria, y de los militares que hayan cometido delitos contemplados en el Código Orgánico de Justicia militar ante sus respectivos tribunales militares".



Ante ello, la Fiscalía indicó que observó que los hechos que se le atribuyen a las 14 personas detenidas "no constituyen delitos previstos" en la norma militar y que "además los procesados no son funcionarios militares, por lo que mal podrían ser juzgados por esa jurisdicción".



La Fiscalía también alegó "la jurisprudencia pacífica y reiterada del máximo tribunal del país", que según dijo "ha impedido el juzgamiento de civiles ante tribunales militares de forma sistemática" a partir de la vigencia de la actual Constitución.



Según el Ministerio Público, el pasado viernes varias personas ingresaron a la alcaldía ocasionando "destrozos" y sustrayendo "diversos bienes", al tiempo que ocasionaron daños a una plaza ubicada en las cercanías de la sede municipal.



Tras este hecho y "luego de diversas diligencias, las 14 personas fueron detenidas ese mismo día y puestas a la orden de tribunales militares".



La ONG Foro Penal Venezolano (FPV) dijo este martes que 73 personas civiles han sido privadas de libertad en el país por decisión de tribunales militares, de las 137 que han sido presentadas ante estas instancias en el marco de las protestas antigubernamentales que se desarrollan en Venezuela.



El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, aseguró en días anteriores a Efe que los casos de manifestantes detenidos y procesados por la jurisdicción militar están enmarcados en la ley.