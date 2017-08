Gobierno cierra la emisión de dos emisoras de radio

08:18 AM 92. 9 FM y Mágica 99.1 fueron sacadas del aire al no renovarles las concesiones. La presidenta de la Cámara de Radio convocó una reunión extraordinaria por esta situación

EFE

Las emisoras privadas venezolanas 92.9 y Mágica 99.1 dejaron de emitir en las últimas horas y sus directivos denunciaron hoy que se trata del cese definitivo de sus transmisiones por la no renovación de las concesiones por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.



La información aún no ha sido confirmada por fuentes oficiales de la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), pero la presidenta de la Cámara de Radio, Enza Carbone, hizo pública la decisión del gobierno en un mensaje a la prensa y convocó al gremio a una reunión extraordinaria.



"Lamento informarles que Conatel notificó a las emisoras 92.9 FM de Caracas y Magica 99.1 FM que no se les renueva la Concesión y ordenó el cese de sus transmisiones", dijo Carbone.



El gerente general de la emblemática Radio Caracas Radio, Jaime Nestares, escribió en su cuenta de Twitter: "En este instante una Comision de Conatel procede al cierre de 92.9 Tu FM. Que viva la 92!".



El diario venezolano El Universal informó por su parte de que "la emisora Corazón Llanero Radio tomó posesión de la señal 92.9 en Frecuencia Modulada (FM) y en sustitución de Mágica comenzó a transmitir Radio Vinotinto FM".



El diputado opositor Tomás Guanipa manifestó su rechazo a la medida con varios mensajes en la red social Twitter: "Conatel cierra 92.9 y toma la señal "Radio Corazón Llanero". Este Gob sigue censurando y acaba con una de las emisoras más emblemáticas de Venezuela".



En otro mensaje el parlamentario dijo que "también cierran Mágica 99.1 FM" y que con cada emisora que sale del aire "dejan sin sustento a decenas de trabajadores en la peor crisis económica del país. Solidario con todos".



Ante esta situación, la dirigente opositora María Corina Machado afirmó también a través de Twitter que "El silencio es la puerta de la servidumbre. Callan la radio; que grite la calle".



Hace dos días los canales colombianos RCN Televisión y Caracol Televisión fueron excluidos de la parrilla venezolana por orden de Conatel, que en los últimos meses también suprimió la señal de otros medios extranjeros como CNN en español, NTN24, Todo Noticias e Infobae de Argentina.