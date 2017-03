Panaderos dicen que sanciones son desproporcionadas

10:45 AM Fevipan reaccionó ayer ante la toma de dos negocios en Caracas y señaló que la discrecionalidad de un funcionario no debe comandar la aplicación de penas

Andreína Vargas

Caracas.- La Federación Venezolana de Industriales de la Panificación y Afines (Fevipan) se ha mostrado cautelosa a la hora de definir la actuación de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), que en los últimos días ha autorizado la ocupación temporal de panificadoras en Caracas.

En representación del gremio, el presidente de Asipan, Víctor Nercio, señaló que sería “irresponsable” calificar de arbitraria, ilegal o inconstitucional la acción emprendida por el Gobierno, pues desconocen el fondo del procedimiento que se les sigue a las empresas tomadas, pero advirtió que sí “preocupa” la “desproporción” de la medida.

“En lo que sí no estamos de acuerdo, es que no puede aplicarse la máxima pena a alguien que está cometiendo un delito, falla o infracción por primera vez. Esa es nuestra preocupación, y allí hablamos en términos de desproporción”, dijo Nercio, al recordar que la Ley de Precio Justos tipifica agravantes, que en estos casos no están presentes.

El directivo de Fevipan aclaró que el gremio no puede emprender ninguna acción legal contra la Sundde, pues eso corresponde a cada panadería. Sin embargo insistió en que por la “discrecionalidad” de un funcionario, no se debe incurrir en la “desproporción” de conferir la sanción máxima cuando no corresponde.

A la fecha, dos panaderías fueron pasadas a manos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), mientras otras 700 se encuentran bajo la obligación de cumplir un instructivo que implica reservar 90% de la harina para hacer pan canilla y francés a precio regulado, y mantener la oferta continua del alimento.

Uno de los negocios es Mansion’s Bakery, ubicado en la esquina Cuartel Viejo de la avenida Baralt, en el centro de Caracas. Al establecimiento le cambiaron el nombre por el de Minka.

El ahora exdueño de la panadería, Emilio Dos Santos, afirmó que el local fue tomado por “delincuentes”.

“Llegaron para cerrar la panadería por 90 días porque supuestamente no había pan, pero sí estábamos vendiendo en ese momento. La seguridad del Estado mandó a cerrar, me sacaron a patadas y ahora tienen a unos malandros atendiendo la panadería”, señaló el comerciante.

Dijo que las autoridades no le permitieron defenderse.

Fevipan indicó que todo el gremio mostró “sorpresa” ante el señalamiento del Ejecutivo de que el sector estaría vinculado a una “guerra del pan”, cuando en los últimos 10 años, seguró, han colaborado con el gobierno, y seguirán haciéndolo para resolver los problemas del sector.

“Queremos hacerle ver a las autoridades que el problema es que no hay suficiente materia prima para satisfacer el mercado”, dijo al advertir que de 2014 a 2016, el consumo per cápita de trigo se elevó de 23 a 32 kilos al año, lo que aumentó 37% la demanda pan.

Extensión

Según Fevipan, la dificultad de acceder a divisas para adquirir la materia prima mantiene un déficit en producción.

El presidente del Consejo Panadero del Táchira, Gabriel Ayala, indicó que la entidad apenas recibe 20% del trigo que requiere, lo que se repite en casi todo el país. Las cifras del gremio refieren que se necesitan 120 mil toneladas de trigo al mes, y apenas reciben unas 30 mil toneladas. Nercio llamó al presidente Nicolás Maduro a incorporarlos al Consejo Nacional de Economía.

El superintendente William Contreras anunció que el instructivo que regula la producción y venta de pan, así como la presencia de fiscales, “va a permanecer el tiempo que sea necesario.

Adelantó que el equipo está “concentrado” en que funcione la norma, eliminando las colas, y que “será implementado no solo en las panaderías sino en otros rubros”.