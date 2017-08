Más de 900.000 personas participarán en ejercicio cívico militar en Venezuela

Caracas.- Más de 200.000 militares participarán en el ejercicio cívico militar de este fin de semana en Venezuela y más de 900.000 "combatientes" de la milicia y el pueblo formarán parte de la actividad, dijo hoy el jefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas, Remigio Ceballos.



"Nosotros vamos a participar (...) más de 200.000 efectivos militares específicamente en las actividades del ejercicio en sí, pero además de eso hay que incrementar allí la milicia", más "los cuerpos combatientes y todo el pueblo organizado" y el cálculo ya "alcanza más de 900.000 combatientes", dijo Ceballos.



La milicia en Venezuela es un cuerpo apresto a la Fuerza Armada compuesto por civiles, creado por decreto por el fallecido presidente Hugo Chávez en 2007, y al cual se puede inscribirse quien así lo desee.



En una rueda de prensa desde el Batallón Simón Bolívar, en Fuerte Tiuna, y acompañado de decenas de militares que exhibían su armamento y tanques, Ceballos indicó que desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) observan que "a medida que transcurre el tiempo se registran nuevos integrantes a la milicia".



Según detalló, desde el pasado 14 de agosto -fecha en la que el presidente Nicolás Maduro ordenó los ejercicios militares- la cantidad de inscritos en la milicia se ha ido incrementando, algo que consideró que se debe al "sentimiento patrio" y por ello no descarta que aumente la cifra de los 900.000 combatientes que participarán.



"Y estoy seguro que en las próximas horas vamos a incrementar mucho más", dijo tras señalar que el ejercicio militar del fin de semana se dividirá en dos "momentos", el sábado es el día de los llamamientos del registro, de "la puesta en completo apresto, actividades de adiestramiento".



Mientras que el domingo se realizarán las "acciones tácticas", "el empleo de todos los medios".



Durante las prácticas se ejecutarán "ejercicios de fuerzas de acción especial" y "con fuerzas de acción rápida", dijo Ceballos.



El almirante también consideró que millones de personas formarán parte de en estos ejercicios de "defensa" porque según explicó también es válido que una persona tome la decisión de inscribirse en la milicia sin que necesariamente reciba un entrenamiento.



"Ese proceso de pensamiento que lleva a un venezolano a decir, yo no voy a permitir que vengan de afuera a hollar (pisar) el suelo patrio, y a hacer que ciudadanos venezolanos sufran un ataque de armas de extranjeros (...) solamente con ese evento ya nosotros tenemos garantizada allí una voluntad de vencer", agregó.



Estos ejercicios se realizarán en todo el país y, en la frontera los cuerpos estarán "muy atentos" con el objetivo de "garantizar la soberanía y la independencia de la patria".



Los ejercicios cívico militares fueron ordenados por el jefe de Estado venezolano luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, señalara que no descarta la opción militar para el país caribeño.