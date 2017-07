Luisa Ortega reitera que Constituyente debe ser convocada por el pueblo

EFE

Caracas.- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, reiteró que, "de acuerdo con la Constitución" vigente, el proceso constituyente impulsado por el presidente Nicolás Maduro para elaborar una nueva Carta Magna "debe ser convocada por el pueblo", durante una entrevista en el canal de televisión Univision.



"La máxima autoridad del Ministerio Público resaltó que lamentablemente la convocatoria no se ha consultado al pueblo, y que la misma tiene un rechazo de casi el 90% por parte de los ciudadanos que están descontentos", informó hoy la Fiscalía en un comunicado sobre la intervención de Ortega en ese canal.



La fiscal lamentó, asimismo, que "quienes promueven dicho proceso no han indicado cuáles son las soluciones o respuestas a la grave crisis que atraviesa Venezuela, caracterizada por la falta alimentos, el alto costo de los productos de primera necesidad, la escasez de medicamentos, la situación de los hospitales y la inseguridad".



El presidente Nicolás Maduro anunció el pasado 1 de mayo la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que debe ser elegida el 30 de julio.



En la línea de la fiscal, la oposición, sectores disidentes del chavismo y amplios sectores sociales recriminan a Maduro no haber sometido la convocatoria a una referéndum previo de aprobación.



La oposición e instituciones como la Iglesia venezolana ven en este proceso una forma del chavismo gobernante -en el poder desde 1999- de "consolidar la dictadura" en Venezuela.



Ortega rompió filas con el oficialismo el pasado marzo al denunciar los supuestos atropellos de la Constitución por parte del Tribunal Supremo de Justicia, acusado de servir al Gobierno e intentar despojar de su poder al Parlamento, de mayoría opositora.



Desde entonces, Ortega le ha recriminado al Gobierno practicar "terrorismo de Estado" y haber convertido Venezuela en un "Estado policial".



La fiscal se ha convertido en una de las voces más críticas contra Maduro dentro de las instituciones.



Algunos de sus pronunciamientos le han valido el proceso abierto contra ella por el Supremo, que estudia supuestas "faltas graves" en el desempeño de sus funciones y le ha congelado las cuentas y prohibido salir del país a la espera de establecer si existen motivos para enjuiciarla.



Pese a estos y otros procesos iniciados por las autoridades en su contra, Ortega reafirmó en Univision que "no renunciará a su cargo como Fiscal General".



La titular del Ministerio Público recordó además que su mandato al frente de la Fiscalía vence en diciembre de 2021, y agregó: "El país confía en mí; tengo el respaldo de los venezolanos".