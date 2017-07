Fiscal calificó de atropello actuación de Contraloría con Ministerio Público

"El Ministerio Público está abierto a que hagan cuantas auditorías quieran, que revisen todos los procesos, que revisen todas las cuentas, pero eso tiene que ser en el marco del respeto", declaró Ortega Díaz durante una intervención ante la Asamblea Nacional (AN).



Ortega Díaz se pronunció después de que el contralor general, Manuel Galindo, anunciara el inicio de una fiscalización de las actividades del Ministerio Público durante la gestión de Ortega Díaz, una acción inédita que se produce en medio del enfrentamiento de la titular de la Fiscalía con el Gobierno.



La fiscal -que se ha convertido en la voz más crítica con el Ejecutivo dentro de las instituciones públicas- lamentó que los funcionarios de la Contraloría actuaran "atropelladamente" al presentarse ante las oficinas del Ministerio Público y denunció que esta forma de obrar "no contribuye a la paz" ni "fortalece la democracia".



Ortega Díaz acudió a la Asamblea Nacional para pedir la ratificación del vicefiscal general, Rafael González Arias, cuyo nombramiento por parte de la fiscal fue declarado nulo la semana pasada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al no haber sido refrendado previamente por la cámara, de mayoría opositora.



"Estoy aquí en esta Asamblea Nacional solicitándoles a ustedes que ratifiquen la designación del Doctor Rafael González Arias como vicefiscal general de la República", dijo Ortega Díaz ante la cámara legislativa.



La investigación al Ministerio Público se suma a un conjunto de acciones legales que enfrenta su titular tras pronunciarse en contra de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro y contra la actuación de los cuerpos de seguridad en la ola de protestas antigubernamentales iniciadas hace tres meses.



Además de este procedimiento, está pendiente que este martes se inicie la vista oral de un acto de "antejuicio de mérito" contra Ortega Díaz para determinar motivos para enjuiciarla y separarla de su cargo, un proceso iniciado por el chavismo y aceptado por el Supremo días después.



El máximo tribunal venezolano también aprobó las medidas cautelares solicitadas por el oficialismo de prohibición de salida del país y congelación de las cuentas bancarias de la fiscal.



Desde el 1 de abril Venezuela vive una oleada de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado 85 muertos y más de mil heridos, según la Fiscalía.