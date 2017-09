Ministerio Público reabrió investigaciones sobre el caso Odebrecht

AVN

Caracas.- El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab informó este jueves que el Ministerio Público (MP) retomó el proceso de investigaciones acerca de supuestas irregularidades en contrataciones estatales con la constructora brasileña Odebrecht, que "habían sido engavetadas por la anterior directiva" de este órgano del Poder Moral.

"Hemos reaperturado ese caso. Alguien que estuvo aquí en el MP pudo avanzar mucho con el caso Odebrecht y no quiso. Nosotros hemos decidido reabrirlo, no es momento de hacer anuncios pero en su momento lo haré, por ahora puedo anunciar que ya comenzamos a hacer indagaciones con nuevos fiscales, porque los anteriores no hicieron absolutamente nada", señaló en rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión.

Durante los últimos años esta empresa brasileña ha resultado implicada en casos de corrupción y sobornos a funcionarios de Gobierno en diversos países latinoamericanos.