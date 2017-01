ONG venezolana denuncia servicio de inteligencia no acata órdenes judiciales

EFE

Caracas.- Abogados de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) denunciaron hoy ante la Fiscalía General de Venezuela la "detención arbitraria" de 14 funcionarios policiales que se encuentran encarcelados en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), pese a que un tribunal ordenó la excarcelación.



Según un comunicado de la ONG, los funcionarios de la policía municipal de Chacao -Caracas- fueron detenidos hace ocho meses en la sede del Sebin en el Helicoide, por el caso del asesinato del periodista Ricardo Durán, pero un tribunal de Caracas ordenó su liberación en agosto de 2016, y lo ratificó el 3 de enero de este año.



"Ya no solo se trata de una situación anómala, ya no solo es una detención arbitraria violatoria de los derechos humanos de 14 personas, sino que es un patrón de conducta, un plan, que pretende privar de libertad desconociendo incluso las órdenes judiciales de excarcelación", dijo Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG, en el comunicado.



Romero exhortó a la Fiscalía a "actuar" ante lo que califica de una "burda privación ilegítima de libertad".



Por su parte, Pierina Medina -hermana de uno de los detenidos-, señaló que hay dos sendos oficios emitidos por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control en los que, aseguró, se dictaron medidas de libertad condicionada.



"Simplemente el Sebin no cumple, lo cual es una decisión abusiva de un órgano que depende de la Vicepresidencia de la República. Esto es un crimen de lesa humanidad y lo denunciaremos nacional e internacionalmente con la ayuda del Foro Penal", resaltó.



En el texto, el Foro Penal resalta que existen otros casos similares, como los de los políticos presos Yon Goicochea y José Vicente García, activistas del partido político opositor Voluntad Popular, quienes, afirman, también tienen boleta de excarcelación, y el Sebin se niega a liberarlos.



El 22 de junio de 2016, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Gustavo González López, informó que fueron identificados los supuestos autores materiales del asesinato del periodista Ricardo Durán, quien era el jefe de prensa del gobierno de Distrito Capital.



En esas declaraciones, González López aseguró que estos "criminales" que trabajaban como policías de Chacao actuaban bajo el mando de la oposición venezolana.



Ricardo Durán fue asesinado en la madrugada del 20 de enero, frente a su residencia en la zona popular de Caricuao, ubicada al oeste de la capital venezolana.