Paraguay dice que suspensión de Venezuela de Mercosur es una "sanción legal"

EFE

Asunción.- El canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, afirmó hoy que la suspensión de Venezuela del Mercosur, vigente desde diciembre, es una "sanción legal, administrativa", tras la decisión que este lunes tomó el Parlamento de Mercosur (Parlasur) de no aceptar esa suspensión.



El Parlasur expresó este lunes que recurrirá la suspensión de Venezuela ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur.



"El Parlasur actúa en forma independiente, y la determinación de la cesación del referido país (Venezuela) se tomó en el marco del Consejo de Ministros del Mercosur. La sanción es legal, es administrativa", afirmó este martes Loizaga, según un comunicado de la Cancillería paraguaya.



Loizaga admitió que conversó telefónicamente con su par de Argentina, Susana Malcorra, sobre esta decisión del Parlasur, y no descartó que la situación venezolana sea tratada "desde un punto de vista humanitario y político", durante la próxima reunión de cancilleres de Mercosur, prevista para el 9 de marzo en Buenos Aires.



Declaró que esta posible conversación sobre Venezuela no entrará a analizar "la cuestión interna", dado que la Unasur continúa trabajando como mediadora para lograr la convivencia pacífica en el país caribeño.



Recordó además que el Mercosur tiene pendiente decidir sobre el pedido de Paraguay para la aplicación de la cláusula democrática del bloque a Venezuela, un tema ya tratado en la anterior reunión de cancilleres en Montevideo el pasado diciembre, a la que no fueron invitados los representantes venezolanos.



El canciller paraguayo agregó que Paraguay "anhela ver a una Venezuela fortalecida democráticamente".



La suspensión de Venezuela fue decidida, según los Estados fundadores del Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay-, debido a que cuatro años después de su ingreso, en 2012, Venezuela aún no había completado los trámites necesarios para que su adhesión fuera formalizada, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro negó, ya que a su juicio ha ratificado la mayor parte de la normativa del bloque.



Acerca del contenido específico de la reunión de cancilleres de Mercosur del próximo 9 de marzo, Loizaga declaró que se trata de una iniciativa de Paraguay para que los países del bloque reciban información sobre el avance de las negociaciones para un acuerdo comercial con la Unión Europea, y el lanzamiento de las tratativas con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).



Los negociadores comerciales de los países del Mercosur se reunieron la pasada semana en Bruselas (Bélgica) con sus pares de la Unión Europea para avanzar en el intercambio de ofertas que permita establecer el acuerdo de libre comercio entre ambos bloques.



Además, los negociadores se reunieron también con representantes de la EFTA, tal y como habían acordado el mes pasado en el marco del Foro Mundial celebrado en Davos (Suiza).