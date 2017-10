Saime reporta que 75% de pasaportes emitidos no son usados

Andreína Vargas

Caracas.- Las redes sociales se han convertido en una suerte de depositario de quejas y reclamos de los ciudadanos por la dificultad que reviste el trámite del pasaporte.



Sin embargo, el director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Juan Carlos Dugarte, también ha criticado que dos tercios de las personas que obtienen el documento no lo usan.



“75% de las personas que solicitan pasaporte, no viaja (…) ¿Para qué van a sacar el pasaporte si no viajan?”, sostuvo Dugarte este domingo al anticipar que esa estadística será un tema de “estudio” por parte de la institución que dirige.



Detalló que en lo que va de año se han tramitado 1 millón 834 mil, por lo que prevé que al cierre de 2017 se alcance los 2 millones.



Renovación

Basado en el poco uso del documento, y en el hecho de que 90% de los vencidos son desechados con muchas páginas sin utilizar, Dugarte dijo que se acordó realizar un proceso para su rehabilitación, y ahorrar costos al Estado.



Recordó que la prórroga, basada en “filmina” o calcomanía con “altos estándares de seguridad”, será de dos años, y se podrá obtener desde el 1° de noviembre. La medida favorece a quienes se les vaya a vencer el pasaporte o no lo tengan vigente desde 2015.



Detalló que la extensión “empieza a partir de la emisión de la misma y no por la fecha de vencimiento”, y aclaró que el pago por el trámite “aún está en estudio”, pero que podrá hacerse en línea y en bolívares. Agregó que el procedimiento aplicará para aquellos que se encuentran en el extranjero.