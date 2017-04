TSJ dijo que violencia anula derecho a la protesta

"La protesta es un derecho relativo, no absoluto, que se anula por sí mismo cuando desencadena en violencia, por lo cual la manifestación es un mecanismo de libertad de expresión en el que su alcance de facultad se ve restringido cuando otros derechos constitucionalmente tutelados son amenazados", dijo Moreno en un comunicado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



Indicó, además, que en las últimas manifestaciones se ha visto "una escalada de violencia contraria al carácter pacífico de la protesta, así como el uso indebido de armas de fuego y otras armas letales que, lamentablemente, han acabado con la vida de venezolanos".



También apuntó "que al impedir el derecho al libre tránsito, se afecta, entre otras cosas, la respuesta inmediata que requieren las urgencias médicas, se vulnera el derecho constitucional al trabajo y se restringe el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes del país".



Dijo que es "necesario que el Estado y las autoridades competentes revisen la forma en cómo se han desarrollado las protestas de los últimos días" para evitar y prevenir la vulneración de derechos fundamentales y humanos.



Reiteró que el Poder Judicial condena los actos vandálicos "que han sido promovidos por intereses oscuros y que desvirtúan el carácter constitucional de las manifestaciones".



Moreno hizo un llamado a la paz, al diálogo "y a cualquier otro mecanismo de mediación y resolución de conflictos, siempre contrario a la práctica de la violencia".



Las declaraciones del máximo representante del Supremo se producen en el marco de una ola de protestas antigubernamentales que se han desarrollado en las últimas tres semanas y que han dejado 26 muertos, cientos de heridos y al menos mil detenidos.



Asimismo, el comunicado de Moreno se difunde horas después de que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, exhortara a los cuerpos de seguridad del Estado y al Poder Judicial a revisar la forma en que se llevan a cabo las detenciones, especialmente durante las protestas de los últimos días, para garantizar el debido proceso.



Ortega Díaz remarcó que el debido proceso "es uno de los pocos derechos que no se puede suspender" y por el contrario "se debe garantizar" "incluso en los estados de excepción", como el que rige en Venezuela desde hace meses por dictamen del jefe de Estado, Nicolás Maduro.



En este sentido, aseguró que la Fiscalía ha solicitado la libertad plena y medidas cautelares a favor de varios detenidos, sin precisar cuántos, "por no formar parte de acciones delictivas de algunos hechos".