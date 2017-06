AN acuerda denunciar a rectoras electorales ante Fiscalía

EFE

Caracas.- La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, parlamento unicameral) acordó hoy, con el voto de la mayoría opositora, denunciar a las cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) del país por convocar a la elección de la Asamblea Constituyente sin haber consultado a los ciudadanos.



En un acuerdo que expresa varias decisiones de la Cámara, los opositores -con el control de la mayoría parlamentaria-, resolvieron denunciar ante el Ministerio Público a las rectoras del CNE que participen en el desconocimiento de la soberanía popular", según el escrito leído al final de la sesión.



La AN indicó que podrían incurrir en delitos "al dictar actos arbitrarios en detrimento al derecho de los venezolanos", refiriéndose a la convocatoria para conformar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna propuesta por el presidente Nicolás Maduro, sin que antes sean consultados los electores.



Asimismo, expresó formalmente su rechazo a "la actuación de la presidenta y demás rectoras de CNE por su complicidad con la usurpación de la soberanía perpetrada por quien detenta la presidencia de la república".



Los parlamentarios exigieron al CNE que suspenda la elección de los miembros de esa Asamblea Constituyente hasta que presenten bases electorales que sean "compatibles con la democracia y hasta que sea convocado y celebrado un referendo en el que el pueblo resuelva que ejerce el poder constituyente", indicó el escrito.



Los diputados opositores ratificaron además su "compromiso con la protesta", que, aseguraron a través del acuerdo, "no cesará hasta el restablecimiento de la democracia".



La bancada oficialista, al igual que en otras sesiones, no participó del debate que considera ilegítimo, toda vez que la AN fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia por desconocer una orden de la máxima corte, por lo que los magistrados consideran que sus decisiones son nulas.



Justamente la decisión que suspendía por completo las funciones del Parlamento a raíz del desacato -revertida parcialmente poco después-, fue lo que dio pie a la ola de protestas venezolanas iniciadas el pasado 1 de abril, y que recrudecieron con la convocatoria a la constituyente.



La ola de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales han degenerado en hechos violentos, han dejado 65 muertos y cerca de un millar de heridos.