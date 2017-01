AN cuestionó candidato de Maduro para presidir el BCV

Guerra aseguró que la ley del banco central vigente establece que el presidente del ente emisor "debe tener mínimo 10 años de experiencia en el área económica y financiera", un requisito que Sanguino incumple, según dijo.



"Él lo que tiene son 10 años como diputado, no se le conoce ni un escrito en materia económica, no se le conoce ninguna referencia bibliográfica (...) esto no tiene que ver con nada personal en su contra sino que está en la Ley", aseguró Guerra, según un comunicado.



El titular de la comisión de finanzas del Parlamento dijo, además, que la persona que esté a la cabeza del BCV "debe concentrarse en luchar contra la inflación y no seguir financiando al Gobierno, generando desestabilización económica y desvaloración" de la moneda.



"Que el BCV publique las estadísticas que ya tiene un año y dos meses sin publicar, y que se respeten a los trabajadores independientemente de sus posiciones políticas", dijo.



Por otra parte, Guerra remarcó que cualquier endeudamiento en moneda extranjera que no sea aprobado por el Poder Legislativo, "es y será nulo de toda nulidad".



"Cuando ocurra un cambio en Venezuela cualquier trámite financiero no aprobado por la AN no será reconocido por las autoridades financieras, porque se está violando el artículo 312 de la Constitución que establece, que cualquier endeudamiento público deber ser aprobado por el Parlamento", agregó.



La Cámara ha sido declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que determinó nulos todos los actos legislativos, lo que ha provocado que el Ejecutivo acuda a la máxima corte para los trámites que, por mandato constitucional, son de exclusiva competencia del Parlamento.



Una fuente parlamentaria aseguró a EFE que la postulación de Sanguino para presidir el ente emisor será discutida en plenaria "muy probablemente la semana próxima".



Según la Constitución, el nombramiento del presidente del BCV debe ser convalidado por el Parlamento.



Maduro nominó el fin de semana a este diputado oficialista y aseguró que su designación se haría efectiva en "las próximas horas" una vez cumplidos los "pasos constitucionales" del proceso de postulación y designación del presidente del BCV.