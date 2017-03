AN debatirá sobre posible aplicación de Carta Democrática a Venezuela

EFE

Caracas.- La Asamblea Nacional de Venezuela (AN), de mayoría opositora, debatirá mañana la posible aplicación en el país de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), informó hoy el presidente del Legislativo, Julio Borges.



El opositor hizo esta declaración una semana después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidiera a Venezuela llamar a elecciones generales en 30 días para evitar una posible suspensión, un proceso diplomático complejo que requiere el apoyo de dos tercios (24) de los 34 países miembros del bloque continental.



"(La Carta) no es algo que viene de afuera como una especie de nave espacial que viene a salvar el país (sino que) es ley venezolana, la firmó el presidente Hugo Chávez (...) y tiene carácter constitucional", sostuvo Borges durante una entrevista con el canal privado Globovisión.



El diputado aseguró que el único objetivo de este instrumento jurídico de la OEA, creado por unanimidad hace 15 años, es que Venezuela llame a unas votaciones generales, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera posponer las elecciones de gobernadores que debían celebrarse en diciembre pasado.



"Lo importante es que no se tenga que llegar a lo último, sino que haya elecciones", agregó en relación a la posible suspensión del país caribeño del organismo regional, y que es la última consecuencia prevista en el complejo proceso diplomático que encierra la Carta Democrática.



Luego, en una rueda de prensa, Borges afirmó que el "mundo entero" cree necesario que Venezuela convoque a elecciones y, estimó, "esa presión que viene de afuera hacia adentro, con el respaldo de la Carta Interamericana, va a significar una decisión formal de toda la región".



Asimismo, negó que la mayoría opositora del Parlamento esté pidiendo una intervención extranjera en el país al discutir este mecanismo de la OEA, sino que el Gobierno de Nicolás Maduro se someta a un proceso de elecciones que es, a su juicio, "la única salida a la crisis".



Según Borges, el Gobierno de Maduro está "derrotado" y por ello pidió a las 205.000 personas que, afirmó, validaron al partido del que forma parte, Primero Justicia (PJ), y al resto de los ciudadanos que han validado los partidos opositores "formar" un "extraordinario movimiento" para que haya presión y se convoquen elecciones.



"Protestas, marchas, movilizaciones, estar en las universidades, en las calles, en la Asamblea, en las regiones, que toda Venezuela se ponga de pie para que se escuche la voz del pueblo", dijo.



El parlamentario también indicó que PJ pedirá mañana a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) "la constitución de una comisión para ir a primarias" donde se definan candidatos unitarios para los comicios por venir.