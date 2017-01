AN exigió a poderes respetar derecho al voto y convocar a elecciones

José Luis Carrillo

Caracas.- La Asamblea Nacional (AN) aprobó ayer un acuerdo mediante el cual exige a los representantes de los poderes Ejecutivo, Judicial y Electoral permitir que los venezolanos ejerzan su derecho al voto y se establezca un cronograma para los comicios de gobernadores y alcaldes.



El acuerdo de tres puntos solicita a los pderes públicos y “a todos los funcionarios del Estado a cesar en las actuaciones que han coartado a los venezolanos su derecho constitucional de elegir”.



Al Consejo Nacional Electoral (CNE) se le exhorta a cumplir con el artículo 293 de la Constitución, que señala como función primordial del organismo la administración de todos los actos relativos a la elección de cargos de representación popular.



También se llama a la ciudadanía a “persistir en la lucha constitucional, pacífica y democrática por la reconquista de sus derechos”.



El presidente de la AN, Julio Borges, anunció que durante la marcha convocada por la oposición para el próximo lunes 23 de enero, el documento será llevado a las sedes del CNE en Caracas y los estados del país.



El acuerdo fue presentado por el diputado Juan Guaidó (VP), quien expresó que la esencia de la democracia es el derecho al sufragio y que a través de este, el pueblo puede resolver sus problemas.



Tomás Guanipa (PJ) resaltó que en octubre de 2016, y por primera vez en 18 años, el Gobierno rompió con el esquema de la participación ciudadana cuando el derecho a la convocatoria de un referendo revocatorio fue arrebatado.



Seguidamente, la cámara aprobó otro acuerdo en el que se rechaza la vulneración de los derechos de los jubilados y pensionados cometida por el Ejecutivo al no implementar la Ley de Bono de Alimentos y Medicinas para este sector de la población, sancionada en marzo de 2016.



En el documento se expresa que el Gobierno incurrió en omisión inconstitucional debido a que el Tribunal Supremo de Justicia declaró la constitucionalidad del instrumento sancionado en marzo de 2016.



La bancada del Gran Polo Patriótico no asistió a la sesión de ayer. La diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela Nora Delgado, declaró a los medios que la convocatoria a la sesión era ilegal por la situación de desacato en que se encuentra la AN.



“Los diputados de la derecha insisten en esa actitud anticonstitucional. Todo lo que se discute allí por estar fuera del orden constitucional se convierte en un show”, expresó la parlamentaria.

Amparo

La AN acordó ayer introducir un recurso de amparo ante el TSJ para exi- gir el pago de los pasivos laborales a los empleados y jubilados del parlamento. Trabajadores del Legislativo protestaron en el Palacio Federal Legislativo para solicitar que el Gobierno cumpla.