AN nombra nuevos magistrados del Supremo desde plaza pública

Caracas.- Los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) convocaron para hoy una sesión en una plaza pública en el este de Caracas en la que nombrarán a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo (TSJ), ya que considera "ilegítimos" los jueces actuales por irregularidades en su nombramiento en 2015.



"Haciendo uso de sus facultades, @AsambleaVE designa este viernes a los magistrados TSJ. A las 10:00 am (14.00 GMT), Plaza Alfredo Sadel, Las Mercedes", señaló la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en su cuenta oficial de Twitter.



Esta convocatoria surge luego de que el Palacio Federal Legislativo, sede de la Cámara, haya sufrido en al menos dos ocasiones durante el último mes el asedio por parte de grupos violentos con los parlamentarios dentro del recinto.



El Parlamento, controlado por la oposición desde enero de 2016, califica de "ilegítimos" a los magistrados actuales ya que asegura que fueron nombrados sin cumplir los procedimientos que establece la Constitución cuando la AN estaba dominada por el chavismo en 2015.



Por esta misma razón, la fiscal general Luisa Ortega Díaz impugnó a esos 33 magistrados y también los considera ilegítimos.



Por su parte, la Sala Constitucional del Supremo venezolano anuló a priori este proceso en una sentencia ya que, afirma, este "configura el delito de usurpación de funciones a quienes concurran en la inconstitucional pretensión de designación de magistrados" y advierte de "consecuencias jurídicas".



El máximo juzgado declaró ayer "la nulidad por inconstitucionalidad" de dicho proceso "por afectación directa de interés colectivo y difuso debido a los efectos de este proceso y de todos los actos dictados con ocasión del mismo" por la Cámara.



El nombramiento de los nuevos jueces del Supremo forma parte de la "fase superior" de presión de la oposición contra el Gobierno venezolano, que inició el pasado domingo con una consulta popular en la que participaron 7,5 millones de personas, según los organizadores.



Por su parte, el primer vicepresidente de la Cámara, Freddy Guevara, exhortó a los venezolanos a movilizarse mañana en todo el país para respaldar la designación de estos nuevos magistrados.



Entretanto, el país se ha visto sacudido por una ola de manifestaciones desde hace más de cien días que se han saldado la vida de al menos 98 personas.