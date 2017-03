AN pide apoyo a Costa Rica para aplicar Carta Democrática a Venezuela

EFE

Caracas.- El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, el opositor Luis Florido, pidió hoy al presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, su apoyo a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana "en su artículo 20" a Venezuela para que el país celebre elecciones generales.

"Le solicitamos el apoyo del Gobierno y del pueblo de Costa Rica (...) en nuestros esfuerzos por la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en su artículo 20 en el marco del Consejo Permanente", dice la carta dirigida a Solís y firmada por Florido.

Asimismo, el documento señala que esto ayudará "a elevar la presión colectiva interamericana sobre Venezuela para que, diplomáticamente, se abran caminos que permitan la realización de elecciones generales (...) y con la presencia de misiones de observación electoral -de la OEA y de la Unión Europea-".

Esta petición la hace la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano luego de afirmar que el país se encuentra en la "más profunda crisis de su historia republicana" y tras recalcar que bajo el Gobierno de Nicolás Maduro no hay respeto por la Constitución ni a la "autonomía" y "equilibrio de Poderes Públicos".



Se señala también que no se respetan los derechos humanos y que el país caribeño está en medio de una "crisis humanitaria sin precedentes" y una "estanflación" o "estancamiento productivo sumado a una inflación galopante y sin control, que cercena el poder adquisitivo" de los venezolanos.



El opositor afirma entonces que los países miembros de la Organización de Estados Americanos deben asumir "con coraje y decisión la restitución del orden constitucional en Venezuela".



El jueves, el presidente de Costa Rica expresó su decisión de no apoyar el suspender a Venezuela de la OEA porque cree que la solución a la crisis política del país "es electoral", aunque evitó pedir comicios anticipados.