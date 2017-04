AN realiza inició sesión y debate ruptura de hilo constitucional

09:31 AM Diputado Juan Requesens se presentó en la sede del parlamento y realizó intervención, dos días después de ser agredido

Puerto La Cruz.- La Asamblea Nacional celebra una sesión ordinaria para debatir la ruptura del hilo constitucional y la permanencia de la situación de golpe de Estado en Venezuela.

El diputado Henry Ramos Allup durante su intervención señaló que “estos Magistrados, en compañía del Alto Mando Militar y los colectivos armados continúan aplicando el Autogolpe de Estado”.

Del Tribunal Supremo de Justicia sentenció: “decidieron que la AN no podía designar su propia defensa, sino que esta debía provenir de la Defensoría de N.Maduro”.

“El Golpe de Estado y el desconocimiento de la AN no comenzó el 30/03, sino desde que se dieron los resultados del 6D y el 23/12 con la designación de Magistrados express que se encargaron de anular elección en Amazonas”, indicó Ramos Allup.

El diputado Juan Requesens asistió a la sesión de AN y mencionó que “aquí no hay excusas, si no quieren convocar elecciones, se encontrarán con el pueblo en la calle luchando por ello”.

Mientras que el presidente del parlmento, Julio Borges aseveró que “la Fuerza Armada Nacional (FAN) no puede seguir permitiendo atropellos a la Constitución. Ningún Tribunal militar puede juzgar a un civil.