Asamblea aprobó acuerdo "sobre persecución política" a opositores

La AN aprobó en la sesión ordinaria de hoy, "rechazar enérgicamente la detención arbitraria practicada al diputado Gilber Caro el día 11 de enero de 2017 y denunciar formalmente la violación de su inmunidad parlamentaria por parte de los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)".



Asimismo, se exige la "liberación inmediata del diputado" que es dirigente del partido Voluntad Popular (VP) liderado por el opositor preso Leopoldo López, una organización que recientemente ha sido calificada como "terrorista" por parte del jefe de Estado, Nicolás Maduro.



Se aprobó, además, "denunciar ante la comunidad nacional e internacional esta nueva violación de las facultades de la Asamblea Nacional (AN) ya que sus integrantes forman parte de la persecución política de este régimen para mantenerse en el gobierno aplicando terrorismo de Estado".



También se aprobó "alertar a la comunidad nacional e internacional sobre la posibilidad de que algunos funcionarios estén fraguando construir falsamente una flagrancia" o una historia criminal que supuestamente habría cometido Caro para imputarlo.



Se dio respaldo, igualmente, a la designación de una comisión para presentar formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de Venezuela para que defina "la responsabilidad penal de los funcionarios del Sebin que ejecutaron la inconstitucional detención" de Caro, así como la de los funcionarios que dieron la orden.



Se aprobó "rechazar categóricamente la política del gobierno nacional de ejercer el terrorismo de Estado" y "reiterar el compromiso de este órgano parlamentario con el electorado de defender la institucionalidad democrática y continuar en el ejercicio de sus funciones".



Finalmente se autorizó notificar de este acuerdo a los organismos internacionales, a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Vaticano e "instarlos a emitir un pronunciamiento público" en defensa del Parlamento, que ejerce "la representación del pueblo", y de la inmunidad parlamentaria de sus diputados.



El pasado sábado el presidente venezolano calificó al diputado Gilber Caro de "criminal" y aseguró que fue capturado cuando llegaba de Colombia con un "plan" para cometer acciones "terroristas" y aseguró que por ser legislador suplente, no goza de inmunidad parlamentaria.