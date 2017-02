Asamblea Nacional citará a autoridades por helicóptero desaparecido

Durante el debate sobre el helicóptero, en el que participaron solo diputados opositores y un familiar de uno de los desaparecidos, se aprobó citar también "al mayor general Juan de Jesús García Toussaintt, comandante general del Ejército bolivariano (...); a la fiscal general, Luis Ortega Díaz, y al defensor del Pueblo, Tarek William Saab".



Asimismo serán convocados la fiscal general militar, Siria Venero de Guerrero, y los representantes de la junta de investigación aérea designada para hacer las averiguaciones de la desaparición.



Los diputados opositores aprobaron solicitar al Gobierno colombiano "sus buenos oficios" para buscar información sobre el caso, pues una de las hipótesis que maneja la comisión parlamentaria que investiga el caso es que "grupos irregulares" de ese país pudieran estar vinculados con lo sucedido.



El diputado Julio Montoya fue quien sugirió esta propuesta al señalar que el helicóptero desapareció "en un territorio de alta influencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), del ELN (Ejército de Liberación Nacional)".



El encargado de abrir el debate fue el presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa del Parlamento, Edgar Zambrano, quien indicó que desde la instancia se está investigando el hecho, pero que para ello se necesita también la colaboración de las autoridades.



Zambrano recordó que después de 50 días "no existe una versión oficial, veraz sobre el caso, sino cualquier cantidad de hipótesis producto del secretismo que tiene el Estado".



Asimismo, los parlamentarios concedieron el derecho de palabra a Milagros Sanoja, madre de Alejandro Mariño Sanoja, una de las personas desaparecidas, e indicó que ha ido a "todos lados" para pedir información sobre dónde está su hijo, sin recibir ninguna respuesta.



"Búsqueme a mi hijo, quiero razón de dónde está mi hijo, usted dice que tiene tanques, que tiene de todo y cómo es posible que no lo han buscado", dijo la mujer que dirigía su pedido al jefe de Estado, Nicolás Maduro.



El Ministerio de Defensa dijo el pasado 30 de enero a EFE que la búsqueda del helicóptero aún se mantiene, luego de eso las autoridades no han hecho un pronunciamiento sobre el caso.