Borges: Fanb está "secuestrada" y deben cambiar

11:19 AM El presidente del Parlamento venezolano dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe sufrir un cambio para que se "restituya la democracia" y "se cumpla la Constitución"

EFE

Caracas.- El presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, dijo hoy que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) debe sufrir un cambio para que se "restituya la democracia" y "se cumpla la Constitución", tras señalar que la institución castrense está "secuestrada" por el Gobierno de Nicolás Maduro.

"Parte de nuestra lucha diaria es que las fuerzas armadas pasen hoy de ser unas fuerzas secuestradas por el poder y por la cúpula del poder, a ser unas fuerzas armadas democráticas y unas fuerzas armadas que luchen porque en Venezuela se cumpla la Constitución", dijo Borges en entrevista a la emisora privada Unión Radio.

El diputado señaló que las personas que están en contra del chavismo no deben sentirse confiadas en que el cambio de Gobierno ocurrirá en Venezuela gracias a la Carta Interamericana de la OEA, a las sanciones que le imponga Estados Unidos, porque otros países estén "preocupados" por Venezuela o porque la oposición es mayoría.

"Al final hay un eslabón en la cadena que es crucial en toda esta película que es la fuerza armada", dijo y señaló que si no se logra "sacudir" a la institución militar que, asegura, actúa por orden de una "cúpula" que está con el Gobierno, no se logrará el cambio.

Indicó que tiene "constancia" de que la mayoría de los militares de la institución "90 % de los oficiales", quieren una fuerza armada "democrática, institucional".

"Yo soy miembro de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y mi trabajo es tener permanentemente el mayor contacto con oficiales de la Fuerza Armada y en privado todos ellos están en contra de lo que está pasando", aseguró.

Apuntó que su mensaje no es un llamado al golpe de Estado y que la oposición está llamando a la "restitución de la Constitución", de la democracia.

"Todo lo que nosotros podamos hacer para que haya ese cambio que nos piden pasa porque nosotros logremos que la Fuerza Armada se ponga de parte de la Constitución y la democracia, eso es obligatorio, no hay camino que no pase por esa estación obligatoria de un cambio en una fuerza armada que diga 'yo me divorcio de este régimen'", insistió.