Diputados chavistas abandonan a Maduro y crean grupo propio en el Parlamento

EFE

Caracas.- Dos diputados chavistas abandonaron hoy la bancada del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y crearon su propio grupo en el Parlamento de mayoría opositora, al que no acuden los legisladores oficialistas por considerarlo "en desacato".



"Hemos decidido constituir el Bloque Parlamentario Socialista (...) animados por la necesidad de contribuir al estudio de las soluciones que requieren los grandes problemas del país", dijo el diputado chavista Eustoquio Contreras al leer, en la sesión parlamentaria de hoy, una carta de los disidentes explicando la decisión, a la que se suma el diputado Germán Ferrer, representante del estado Lara.



Esta primera escisión del oficialismo en el Parlamento se produce dos días después de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente, Nicolás Maduro, unos comicios que se hicieron bajo fuertes protestas y el rechazo de la oposición, sectores chavistas y buena parte de la comunidad internacional.



"En 1999 (cuando se sancionó la actual Carta Magna) fue el pueblo quien convocó la Constituyente. Hoy sólo fue convocada por un poder constituido y no podemos callar", dijo Contreras al tomar la palabra frente a los diputados y asegurar que su pequeña bancada defenderá el "legado" del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).



Adelantó que otros legisladores del partido de Gobierno "se irán incorporando progresivamente" a la Cámara, declarada "en desacato" por el Tribunal Supremo de Justicia, que ha anulado todos sus actos.



"Seguimos siendo socialistas y compartimos el proyecto bolivariano, nuestra diferencia es en la forma de afrontar la crisis", dijo, y afirmó además que en 17 años el chavismo gobernante no pudo resolver los problemas de los venezolanos.



Por ello, hizo votos para que las instituciones del Estado, actualmente enfrentadas, apuesten por el entendimiento para traer paz al país, sacudido desde hace cuatro meses por una oleada de protestas que ha dejado 121 muertos, casi 2.000 heridos y más de 5.000 detenidos.



"Tengan la plena seguridad que les recibimos con toda la dignidad de su cargo, con todo el respeto que tenemos a todos los venezolanos sea cual sea su modo de pensar" dijo el presidente de la Cámara, Julio Borges, que les dijo a los disidentes del oficialismo que su gesto "les enaltece".



Los detractores de la Asamblea Constituyente rechazan su legitimidad democrática al no haber sido sometida su convocatoria a un proceso previo de aprobación, y acusan al Consejo Nacional Electoral (CNE) de inventarse los resultados oficiales de su elección el domingo, en la que según el CNE participaron 8 millones de personas.