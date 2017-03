Julio Borges: Gobierno está creando un "holocausto"

07:13 AM Durante su programa de radio "Borges Contigo" que se transmite por la emisora privada RCR, el diputado acusó al Gobierno de "someter al pueblo con el hambre"

Caracas.- El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) Julio Borges, dijo que el Gobierno de Nicolás Maduro está creando un "holocausto" en el país al comentar un reciente estudio hecho por las universidades más importantes del país que demuestra un incremento de la pobreza en el país.



Durante su programa de radio "Borges Contigo" que se transmite por la emisora privada RCR, el diputado acusó al Gobierno de "someter al pueblo con el hambre, la miseria y la destrucción del país" producto de un sistema económico "que implantó la revolución en Venezuela para mantenerse en el poder".



"Venezuela es el séptimo país en el mundo que tiene más aviones privados, y también se gasta dinero en una cumbre que al final fue un gran fracaso", dijo al referirse a la XIV Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América - Tratado de Comercio de los Pueblos que se realizó ayer en Caracas.



Comentó que el "Gobierno dice que representa a los pobres y lo único que hizo fue destruir y volver más pobre a nuestro pueblo".



Borges se refirió a la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi), que fue presentada el 17 de febrero pasado y que fue realizada sobre 6.500 familias, que reveló que 82 % de los hogares venezolanos vive en pobreza y se ha convertido en el "más pobre de América Latina".



El estudio, que refleja datos correspondientes al 2016, fue realizado por las universidades Central de Venezuela (UCV), Católica Andrés Bello (UCAB) y Simón Bolívar (USB).



La encuesta, que se ha realizado por tres años seguidos desde 2014, muestra que desde ese año y hasta el año pasado, la calidad de vida de los venezolanos ha dado un importante giro pues se pasó de 48 % de pobreza a 82 %.



De acuerdo con el estudio, hay 9,6 millones de venezolanos que come dos o menos comidas al día con la frecuente ausencia de proteínas en sus platos.



Venezuela sufre una severa escasez de alimentos y productos básicos enmarcada en una crisis económica que se refleja en una inflación galopante, un índice que se percibe en los constantes aumentos de los precios pero que se desconoce porque el Banco Central (BCV) no ha ofrecido datos desde fines de 2015.



Las proyecciones más conservadoras, sin embargo, apuntan a una cifra que se estima muy por encima del 180,9 % que fue el último dato ofrecido por el BCV como índice de inflación del 2015.