Opositores buscarán que AN no “baje la guardia” con Borges

Ayatola Núñez

Caracas.- Los días de Henry Ramos Allup frente a la presidencia de la Asamblea Nacional (AN) están contados, no por una destitución a la fuerza, sino porque debe cumplirse el “acuerdo de coexistencia” firmado a comienzos de año por todos los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para garantizar la alternabilidad en los cargos directivos del Poder Legislativo en el lapso de cinco años.

Julio Borges será el próximo presidente del parlamento; la primera vicepresidencia la asumirá Voluntad Popular (VP), la segunda vicepresidencia, Acción Democrática (AD) y la jefatura de la fracción quedará en manos de Un Nuevo Tiempo (UNT) y la secretaría le tocará a la Causa R.

Los nombres de los otros integrantes son debatidos en el seno de la coalición y el 5 de enero se juramentarán los nuevos titulares de la AN.

Sin embargo, en algunos partidos existe el temor de que la gestión de Borges no sea tan contundente como la de Ramos Allup. El retiro de los cuadros e imágenes del fallecido presidente Hugo Chávez fue una de las primeras acciones del secretario general de AD, pero también una declaración de principios. Posteriormente, el verbo ácido y punzante del dirigente adeco fue el principal ariete en la confrontación de poderes que se desplegó a lo largo del año.

Distintas organizaciones señalaron a El Tiempo que buscarán que no se baje la guardia en 2017 y que el parlamento sea más contundente en las decisiones que tome y las haga valer.

Winston Flores, diputado de Vente Venezuela (VV) , expresó que “existe el temor de que la AN, como institución, no afronte las necesidades de los ciudadanos que actualmente se expresan de forma anárquica”, como sucedió en el estado Bolívar entre el 16 y el 18 de diciembre. “Es el reflejo del malestar social y si no nos ponemos al frente de esa situación, no estaríamos cumpliendo con las funciones para las cuales fuimos electos”.

Señaló que desde el partido, que no esconde sus posturas radicales, apuestan por un parlamento mucho más combativo, pues consideran que este 2016 cierra con un balance positivo en materia de legislaciones aprobadas, pero que le faltó más contundencia para hacer valer esos instrumentos. “La nueva directiva, con Julio Borges a la cabeza, tiene el reto de pasar de la inacción a la acción y cumplir con lo que se le prometió al pueblo”.

Debate social

El diputado de Primero Justicia (PJ) Alfonso Marquina garantizó que habrá firmeza durante el mandato del dirigente aurinegro.

“La contundencia no va en quien grite más duro, la contundencia se verá reflejada en la efectividad de los planteamientos que se desarrollen (...) El próximo periodo se privilegiará el debate social, más que el político. Será el momento para el debate de los problemas que le importan a Venezuela”.

Simón Calzadilla, segundo vicepresidente saliente del parlamento, advirtió que la contundencia de la directiva no depende de quienes ocupen esos cargos, sino de las medidas que se tomen en conjunto, como ocurrió todo este 2016. “Las decisiones se toman colectivamente. Eso se hizo así y debe mantenerse igual, será la misma dirección política. Ni Henry Ramos ni el que venga hicieron lo que quisieron, sino que todo fue producto de una decisión unánime de todos los partidos que conformamos la alianza unitaria”.

El diputado de Voluntad Popular Luis Florido, adujo que el principal reto de la nueva directiva es darle cumplimiento a la agenda presentada al pueblo venezolano para facilitar el cambio de gobierno. “Hay suficientes razones para entender que es Nicolás Maduro o es el pueblo venezolano y debemos acelerar la declaratoria del abandono de cargo”.

Pese a las diferencias que puedan generarse dentro de la coalición de todos los partidos de oposición, el punto en común de los grupos radicales hasta los más conciliadores de la MUD es dar un voto de confianza a Borges para que asuma la jefatura del Legislativo.

Florido declaró que los juicios de valor previos no son buenos, y menos en la coyuntura por la que atraviesa el país. “Por sus obras los conocerás y estas no serán tomadas unilateralmente. Se tomarán por consenso”.

El diputado Stalin González, de UNT, hizo énfasis en la necesidad de promover el cambio de Gobierno. “Con el Psuv las cosas no van a cambiar. Esta crisis amerita un cambio político y vamos a seguir con ese plan”, aseveró.

La inasistencia de los diputados Adolfo Superlano y y Wiliams Barrientos en el debate de la elección de los rectores del CNE a mediados de mes, y las acusaciones posteriores entre UNT y Voluntad Popular son errores que la MUD en el parlamento no está dispuesta a repetir.

González, compañero de partido de los legisladores ausentes, apuntó que es necesario pasar la página. “Ellos tuvieron sus razones, se tomarán correctivos y seguiremos avanzando. Para corregir hay que discutir y estamos en ese proceso. Ellos (los diputados) tendrán un procedimiento para que lleven su defensa, cumplido ese requisito, hay que seguir adelante”.

Marquina dijo que hablar del tema es seguir nadando en aguas revueltas. “Yo lamento que los trapitos sucios no se laven en la casa, pero estoy seguro de que se corregirá. Si hay necesidad de sanciones, estoy seguro que se hará. El país nos reclama que superemos esos incidentes”.