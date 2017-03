Parlamento acordó apoyar aplicación de la Carta Democrática

El llamado "Acuerdo en apoyo a la aplicación del artículo 20 de la CDI como mecanismo para el restablecimiento en paz del orden constitucional en Venezuela" contó con el voto de la mayoría opositora del Parlamento, mientras que el oficialismo no se presentó al debate.



Como parte de este documento se acordó "instar al Consejo Permanente de la OEA a acudir con urgencia a los mecanismos previstos en el artículo 20 de la CDI para restituir el derecho al voto y garantizar la celebración de elecciones oportunas y en igualdad de condiciones".



Asimismo, se acordó requerir que este mecanismo asegure "la liberación inmediata de todos los presos políticos" y el "establecimiento de un canal humanitario que permita el acceso inmediato de alimentos y medicinas a la población".



También se pide "respeto a las facultades constitucionales de la AN" y "la separación de poderes y en particular la autonomía e independencia constitucional en la composición y funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE)".



Se exhorta a los Gobiernos de los estados partes de la OEA a que respalden la discusión en el Consejo Permanente de la "severa crisis humanitaria e institucional que padece Venezuela y la adopción de medidas efectivas que favorezcan una pronta canalización electoral del conflicto político y social".



Entre las consideraciones con las que se da respaldo al acuerdo, se indica que el Gobierno de Nicolás Maduro ha "secuestrado" la democracia en complicidad con "las instituciones que les están subordinadas".



Por esta razón, se indica en el documento, se pide "una contribución más firme de la comunidad internacional para evitar que el desmantelamiento de la institucionalidad democrática, se haga irreversible y se instale sin remedio una dictadura que cause mayores daños al pueblo venezolano".



En el acuerdo se "considera", además, que "el cauce pacífico, constitucionalmente establecido para resolver esta grave crisis política y social" de Venezuela son las elecciones, pero se afirma que "el gobierno nacional se ha revelado contra este último reducto de la institucionalidad".



Se recuerda en este escrito que el referendo para revocar el mandato de Maduro que fue propuesto e impulsado por la oposición el año pasado fue suspendido por el Poder Electoral y que aún no se han celebrado las elecciones regionales que debieron realizarse el año pasado según la Constitución.



Asimismo, el documento destaca que la CDI es un instrumento que "consagra la celebración de elecciones periódicas, libres y justas como expresión de la soberanía del pueblo, los derechos humanos y la separación e independencia de los poderes públicos".