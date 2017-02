Parlamento investigará "casos de corrupción" en faja petrolífera

EFE

Caracas.- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, de mayoría opositora, acordó hoy crear una comisión para investigar los supuestos casos de corrupción en la Faja Petrolífera del Orinoco y pidió a la fiscal general de ese país, Luisa Ortega Díaz, hacer una investigación más "amplia" sobre el caso.



"La comisión estará integrada por Luis Carlos Padilla, Chaim Bucarám, José Brito, Carlos Andrés Michelangeli, Omar González y evidentemente esta comisión deberá trabajar en conjunto con los demás órganos del Estado, así como la comisión de contraloría", dijo el primer vicepresidente de la AN, el opositor Freddy Guevara.



El diputado opositor José Brito señaló que existe una "grave" situación en el estado Anzoátegui (este), en la Faja Petrolífera del Orinoco porque asegura "hay tráfico de coque (combustible)" y una "sustracción de más de 350 mil barriles diarios", de los cuáles el dinero "se ha perdido".



Según Brito, el alcalde del municipio Guanta (Anzoátegui), Jonathan Marín, está utilizando esos recursos en "obras suntuosas" y para una posible "aspiración a una gobernación".



Asimismo, acusó a Pedro León Rodríguez, director de Producción de la faja, y al exgerente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) Pedro García, de estar detrás de las sustracciones de petróleo.



Por otro lado, el parlamentario también opositor Omar González aseguró que León Rodríguez huyó el pasado domingo del país porque se abrió una investigación, pues, según explicó, el Ministerio Público ya inició una investigación sobre estos casos.



Sin embargo, Brito y González consideran que es necesario que desde la Asamblea se abra una investigación "para que se esclarezca toda la verdad", pues a su juicio las actuaciones de las autoridades venezolanas son por disputas internas y no por "sanear a PDVSA".



Por su parte, el parlamentario opositor Chaim Bucaran afirmó que en Anzoátegui hay un "cartel petrolero" en el que están implicados varios alcaldes de esa entidad, entre los que señaló a Jesús Ramos, Daniel Aro, Marcos Ramos, Cruz Ojeda, "todos ellos exgerentes de PDVSA".



En el debate de hoy la Asamblea aprobó emplazar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a iniciar una "amplia investigación" sobre los hechos que se han presentado en plenaria para que "los responsables rindan cuentas ante la justicia" y pidió al Ejecutivo realizar un "estudio dirigido a proporcionar cifras veraces" que permitan conocer el impacto de la corrupción en la faja.



También se acordó interpelar al presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, y al ministro de Energía y Petróleo, Nelson Martínez, "para que respondan sobre las graves denuncias de corrupción".