Parlamento ofrece propuestas al Gobierno y al BCV ante crisis de efectivo

EFE

Caracas.- La mayoritaria bancada opositora del Parlamento hizo hoy 3 propuestas para hacer frente a la crisis de dinero en efectivo entre las que se cuenta la extensión de la vigencia del billete de 100 bolívares y que el Gobierno informe "con precisión" cuándo se contará con el nuevo cono monetario.



El diputado economista José Guerra dijo en rueda de prensa que existe un clima de tensión por la eliminación y regreso del billete de más alta denominación (100 bolívares, equivalentes a 15 centavos de dólar) y el limbo que se creó por la ausencia del nuevo cono monetario que debió empezar a circular el 15 de diciembre pasado.



Por ello, la bancada opositora hizo tres propuestas al Gobierno de Nicolás Maduro y al Banco Central de Venezuela (BCV).



"La primera es que se permita la circulación indefinida de billetes de 100 y que los billetes de 100, 50, 20, 10, 5 y 2 convivan con los nuevos billetes que van a ir llegando gradualmente para que no se cree escasez de billetes".



Asimismo, propuso que el Banco Central de Venezuela (BCV) haga una campaña informativa sobre los nuevos billetes "para evitar la confusión" y como tercera acción que el Gobierno "informe al país con precisión el cronograma de la llegada de todos los billetes a Venezuela" para que se sepa "la verdad".



Guerra también acusó al Gobierno de querer culpar a la banca nacional por la crisis de billetes después de que se ordenara el retiro de la pieza de 100 bolívares y una semana después se revirtiera la medida.



Dijo que al Gobierno se le "agotó la excusa" de señalar al presidente saliente de los Estados Unidos, Barack Obama, de una supuesta "conspiración" en la que se explicaban los problemas del país por lo que ahora Maduro estaría "construyendo" un nuevo responsable.



Este "nuevo culpable", dijo, sería la banca nacional pues ayer el presidente señaló que los bancos no tenían excusa para dispensar efectivo a los clientes después de que fuera recogido el 80 % de los billetes de 100 en poco más de tres días.



El diputado dijo saber que "en este momento hay una reunión entre la Asociación Bancaria de Venezuela, el Banco Central (BCV) y el Gobierno" en la que supuestamente el Ejecutivo trata de culpar a los bancos de "no colaborar" al no distribuir suficiente efectivo.



"Este no es un problema de colaborar o no, es un problema de que haya disposición, que haya suficientes piezas monetarias para distribuirlas, si el negocio de los bancos es ese, es intercambio monetario, entonces, que se provea y que no se empiece a construir un culpable", pidió el parlamentario.



Asimismo, señaló que una vez que los billetes de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 del nuevo cono sean distribuidos en las diferentes agencias bancarias, los cajeros electrónicos deben "calibrarse" para que reconozcan estos papeles y esta fase puede tardarse entre 6 y 30 días, dependiendo del banco.