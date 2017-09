Tajani respalda al Parlamento venezolano y dice no reconoce la Constituyente

"Usted sabe que he denunciado, como presidente del Parlamento Europeo, la Asamblea Nacional Constituyente que no reconocemos (...) siempre he dado y seguiré brindándole mi pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional", dice una carta de Tajani publicada hoy en Twitter por el jefe del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges.

En la misiva Tajani le agradece a Borges la carta que le envió el pasado 30 de agosto y lo felicita por su "valentía y coraje" al visitar las capitales de Europa para denunciar la crisis venezolana.

"Puede contar con mi apoyo continuo para seguir ejerciendo y reforzando la presión en contra de la dictadura", agregó.



Asimismo, le reitera que "después de las elecciones anticonstitucionales" mandó cartas a los presidentes de la Comisión Europea, y del Consejo Europeo, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk, pidiendo "que se tomen medidas restrictivas individuales y selectivas contra los responsables de la actual represión" en Venezuela.



Por último, Tajani señaló que se reunió con los embajadores de los países latinoamericanos que adoptaron la declaración de Lima (Perú) sobre Venezuela, para darles su apoyo y anunciar que como presidente del Parlamento Europeo no participará "ni a la Cumbre Eurolat ni a la Cumbre Celac".



El presidente del Parlamento venezolano viajó la semana pasada junto a su primer vicepresidente, el opositor Freddy Guevara, a Europa para realizar una gira y exponer la crisis venezolana a los mandatarios de España, Francia, Alemania y Reino Unido.