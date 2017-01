TSJ insta nuevamente a la AN a abstenerse de tomar decisiones al margen de la constitución

AVN

Caracas.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instó este lunes que la Asamblea Nacional (AN), que se encuentra en desacato, a abstenerse de tomar decisiones que están fuera de las atribuciones que la Constitución otorga al Poder Legislativo.

A través de un pronunciamiento difundido este lunes, el TSJ reafirmó la postura expresada en la sentencia número 948 de la Sala Constitucional del 15 de noviembre de 2016, en la cual se ordenó a la AN no proseguir con el procedimiento de declaratoria de la supuesta responsabilidad política contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, no contemplado en el marco constitucional vigente.

Al respecto, el Poder Judicial reafirma la prohibición a los diputados de "convocar y realizar actos que alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico".

En la misma sentencia el TSJ hace un llamado al diálogo como vía para dirimir diferencias políticas "en función de garantizar la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y de procurar la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo".