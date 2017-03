Hallan restos de tres personas en antigua cárcel del centro de Venezuela

"Hemos encontrado dos cráneos y restos que parecieran pertenecer a tres personas, es decir, presumimos que hay restos de tres personas", dijo Varela en rueda de prensa al señalar que el ministerio inició unas labores de excavación en la cárcel pues tenía "pistas" de dónde pudiera hacerse este tipo de hallazgo.



La PGV, ubicada en el céntrico estado Guárico, fue desalojada el pasado 28 de octubre atendiendo a un plan de pacificación que impulsa el Estado venezolano y con ese proceso se empezaron a hallar restos humanos en esa cárcel y, según indicaron entonces otros presos de la institución, en el sitio habría varias fosas comunes.



"Nosotros ya teníamos algunas pistas de dónde se podía ubicar alguna información, dónde podía haber restos humanos, pero no habíamos dado con el lugar", explicó la ministra.



Indicó que hay personas angustiadas por la desaparición de sus familiares presos en la PGV, en especial dos madres de internos que se vieron involucrados en un motín que se produjo en la penitenciaría.



"Ya está hoy allá una de las madres angustiadas de una de las personas que no se consiguen, yo misma la llamé anoche a la señora", dijo Varela y agregó: "Una de las cosas que ella personalmente me pidió es que ella quisiera encontrar a su hijo así sean los restos".



La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció ayer el hacinamiento de los centros de reclusión de Venezuela, tanto cárceles como calabozos estatales y municipales, que albergan aproximadamente a 85.000 personas, y que ha degenerado en el incremento de la violencia.



Los datos de la ONG aseguran que los centros penitenciarios bajo el control del Ejecutivo venezolano tienen una capacidad de 35.562 y la población reclusa es de 54.738.



La información del OVP, sin embargo, no coincide con los datos oficiales del Ministerio Penitenciario que aseguró que en Venezuela existe una población de 54.116 reclusos y una capacidad de ocupación penitenciaria de 82.736.