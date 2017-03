CNE asegura que jornada de renovación de partidos fue exitosa

EFE

Caracas.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó hoy que la primera jornada del proceso de renovación de partidos políticos que se realizó el pasado fin de semana fue "un éxito" y se cumplieron los parámetros para verificar al Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) y a Avanzada Progresista (AP).



"La primera jornada de renovación de nóminas de las organizaciones con fines políticos, realizada el fin de semana, culminó con éxito, tras cumplirse con todos los parámetros técnicos previstos para este proceso", informó el Poder Electoral en un comunicado.



El CNE sólo se refiere a la participación, en esta primera jornada, de MPV y AP, pese a que se esperaban a estos y a otros cuatro partidos: Organización Kilométrica Venezuela (OK Venezuela), Vamos Adelante, La Fuerza del Cambio (FDC) y Movimiento por una Venezuela Responsable, Sostenible y Emprendedora (Moverse).



El proceso, en el que el ente electoral recibió las manifestaciones de apoyo para los partidos MPV y AP, no cerró con anuncios de resultados oficiales y, según se indica en el comunicado, será el próximo miércoles cuando el CNE ofrezca una "primera data".



A esta renovación deben asistir 59 partidos políticos que no participaron o que no obtuvieron 1 % de los votos en los últimos procesos electorales y se espera que en los próximos nueve fines de semana se cumpla la totalidad del proceso de renovación.



Este porcentaje representa el "mínimo indispensable" para que un partido político esté habilitado para postular candidatos y a cargos de elección popular.



"Los técnicos del Poder Electoral verificaron que la capacidad instalada y el tiempo empleado para el acto de recibir la manifestación de voluntad están dentro de los parámetros estimados para un promedio de 30 electoras o electores por hora", dijo el CNE sobre este primer fin de semana de renovación.



La renovación continuará el próximo fin de semana cuando podrán asistir las organizaciones Voluntad Popular (VP), Claridad Ciudadana (Claridad), Alianza del Lápiz Pro Defensa de la Comunidad (Lapiz Pro Comunidad), Unidad Visión Venezuela (Uvivzla), Unidad Nosotros Organizados Elegimos (Unoe) y la Confederación Democrática (Conde).



El partido político del opositor venezolano encarcelado Leopoldo López, Voluntad Popular, informó hoy que participará en el proceso de renovación a pesar de lo que considera son "riesgos" y condiciones "injustas" establecidas por el CNE e invitó a sus militantes a dar su manifestación de apoyo a la organización.



Este proceso de validación de partidos se realiza mientras los venezolanos esperan el anuncio, por parte del Poder Electoral, de la fecha de la realización de los comicios regionales que debieron realizarse el año pasado según ordena la Constitución.