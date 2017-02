Abogado constitucionalista Escarrá apuesta por diálogo "plural" en Venezuela

Escarrá, asesor del chavismo, afirmó este viernes en un encuentro con la prensa en Madrid, que la Constitución venezolana recoge el recurso de controversia de poderes, pero éste "debe ser plural", no puede haber "imposiciones" y tiene que estar claro que hay un "valor superior: la paz, la justicia, los derechos humanos y la Constitución".



El profesor venezolano, miembro de la Comisión de la Verdad, creada por Maduro a principios de 2016 para aclarar las circunstancias de las víctimas de la violencia, insistió en que es la Asamblea Nacional la que no ha nombrado a sus tres representantes, por lo que se puede frustrar el diálogo.



No obstante, insistió: "no nos vamos a desanimar", "lo vamos a lograr", "hay que insistir".



El profesor Escarrá afirmó que si el Parlamento, donde tienen mayoría los opositores al presidente Nicolás Maduro, se declara al margen de la Constitución y entra en desacato con el Tribunal Supremo por sus decisiones, "todos sus actos son nulos y carecen de eficacia".



Declaró que en la oposición "hay gente de buen talante democrático, pero también gente que juega a la violencia", por lo que, en su opinión, "hay que tener mucho sentido de la responsabilidad política" y desarrollar el diálogo entre las partes.



Sobre el proceso de diálogo que se está intentando en Venezuela entre el Gobierno y la mayoría parlamentaria opuesta al ejecutivo, calificó de "extraordinario" el papel del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los integrantes del grupo de mediadores internacionales, auspiciado por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano.



"Los que lo ven en sentido negativo es porque no tienen la información adecuada", afirmó, e insistió en que siempre que va a Venezuela se reúne con las dos partes y "procura hacer propuestas de equidad".



Respecto a los que critican esta mediación porque sus miembros han sido nombrados por el Gobierno, explicó que fue la oposición la que planteó que debía participar la Iglesia Católica y así se hizo y respecto a Unsaur, afirmó que "su balanza ideológica no se identifica con Venezuela" y hay una "nueva realidad en Argentina y Brasil", en referencia a los cambios de Gobierno.



Sin embargo, se mostró muy crítico con la actitud del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien, dijo, "salió como un boxeador con la palabra", por su oposición a Maduro y que "si se va a un diálogo, no se puede estar de una de las partes".



"Debe apoyar la institucionalidad, la paz y la democracia de Venezuela y fortalecer el diálogo", ya que "lo que ocurre en Venezuela va a afectar a todo el hemisferio", concluyó.



El profesor Hermann Escarrá, de visita en España, dictará hoy una conferencia en Madrid sobre "El Estado de Derecho y el momento constitucional que vive la República Bolivariana de Venezuela".