Abogados: sólo con elecciones se activa la Constituyente

11:04 AM Expertos constitucionalistas coincidieron en señalar que el llamado a elegir una ANC debe surgir de la decisión del electorado

José Luis Carrillo

Caracas.- Abogados constitucionalistas coincidieron ayer en que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) debe hacerla el pueblo a través de un referendo y no el Presidente de la República de manera unilateral. Asimismo cuestionaron que las eventuales bases de la consulta -que plantearía sectorizar el voto en grupos controlados por el Ejecutivo, como las comunas, los Clap y sindicatos entre otros-, viola los principios establecidos en la Carta Magna.

El pronunciamiento lo realizaron a propósito del llamado hecho este martes por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, a activar una ANC de corte popular, obrera, comunal y ciudadana. Según el artículo 347 del texto fundamental, el objetivo de la Constituyente es transformar el Estado o reformar la Constitución

Un grupo de expertos consultados por El Tiempo explicó que el hecho de que el Ejecutivo tenga la “iniciativa para convocar” (según plantea el artículo constitucional 348) no significa que se tenga el poder para activar el mecanismo de manera automática, sin una consulta previa.

Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, indicó que el artículo 347 establece que el pueblo es el depositario del poder constituyente originario y es claro en el derecho que quien tiene la iniciativa de convocatoria (en este caso el Ejecutivo) carece del poder para concretarlo. Para ello es necesario realizar elecciones.

En 1999 se llevó a cabo un referendo consultivo, para activar la ANC que elaboró la actual Carta Magna. Se realizó el 25 de abril de ese año y se hicieron dos preguntas: una en la que se pedía al elector convocar una Asamblea Constituyente, y otra en la que se solicitaba el respaldo a las bases propuestas por el Ejecutivo. Esto no ocurre actualmente.



“Mi propuesta es que al hacer un referendo sobre la convocatoria a una ANC, se haga una segunda pregunta sobre si el electorado quiere unas elecciones generales”, dijo Sosa.

Agregó que la convocatoria no es más que la “salida” del Gobierno para quedarse en el Poder. “Maduro no puede gobernar con una Asamblea Nacional que no controla y esto lo ha llevado al límite de violar la Constitución”

El constitucionalista Gerardo Fernández coincidió con Sosa Gómez en que se debe hacer una consulta popular.

“Ejercer la iniciativa de convocar una constituyente no significa que la misma está convocada. Si se instala o no una ANC debe ser decisión exclusiva de los electores”, apuntó.

Mientras, el ministro de Comunas, Aristóbulo Istúriz, negó que se requiera un referendo para convocar la ANC.

“Vámonos directo ¿Para qué hacer un referendo consultivo si aquí tenemos el 347, que reza textualmente ‘el pueblo venezolano es depositario del Poder Constituyente originario’”.

Por sectores

En cuanto al planteamiento presidencial de elegir a la mitad de los 500 integrantes de la ANC por sectores de la sociedad (comunas, sindicatos, estudiantes, indígenas, discapacitados, etc), el constitucionalista Tulio Álvarez ripostó que esto violenta los principios básicos de la Carta Magna, ya que plantea una elección excluyente que contradice el carácter participativo, universal y plural que debe tener.

“Los artículos 5, 72 y 73 de la Constitución establecen la universalidad del voto y la igualdad de todos ante la ley. No puede ser que el proceso de elección sea a través de grupos paraestatales como son las comunas y los Clap, que son patrocinados por el Gobierno y figuran en los mecanismos participativos del Psuv”, explicó Álvarez.

Destacó que incluso en los ministerios figuran estas formas de organización popular como parte de la estructura del Gobierno, con lo que, si las comunas o los Clap eligen constituyentes, allí estarían participando sólo sectores que le convienen.

Fernández señaló que una constituyente democrática jamás puede ser convocada para excluir, dividir, imponerse y buscar mantenerse en el poder. “Es indispensable que un proceso de esta naturaleza respete el voto directo, universal y secreto. Las constituyentes ‘corporativas’ o designadas son un atentado a la democracia”..









Sobre este particular, Aristóbulo Istúriz indicó que las comunas y sindicatos que existan van a tener una representación. Se profundiza el carácter democrático cuando lo haces sectorialmente” .